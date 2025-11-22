Городовой / Город / «Это не к нам» обойдётся в копеечку: в Госдуме предлагают штрафовать чиновников за пересылку жалоб
«Это не к нам» обойдётся в копеечку: в Госдуме предлагают штрафовать чиновников за пересылку жалоб

Опубликовано: 22 ноября 2025 18:08
Сумма штрафа за это нарушение будет находиться в пределах от 10 до 30 тысяч рублей.

Депутаты нижней палаты от партии КПРФ предложили ввести административное наказание для должностных лиц, перенаправляющих жалобы граждан в те структуры, на действия которых собственно и поступила жалоба. В документе, подготовленном для передачи в правительство, говорится о штрафах от 10 до 30 тысяч рублей для таких случаев. Об этом сообщает информационное агентство.

В проекте закона также предусмотрен штраф до 10 тысяч рублей для сотрудников, которые необоснованно отказывают гражданам в предоставлении информации или нарушают порядок оказания государственных и муниципальных услуг. Инициатива касается как представителей государственных, так и муниципальных учреждений. В пояснительной записке указано, что меры призваны изменить ситуацию, при которой жалобы граждан фактически возвращаются в те же инстанции, которые являются предметом обращения.

Один из авторов инициативы, депутат Алексей Куринный, отметил:

«Предлагаемый механизм нацелен на устранение сложившейся негативной практики, при которой обращения граждан фактически “замыкаются” на тех же органах, чьи действия и являются предметом спора».

Отдельной строкой в законопроекте оговорены штрафы за нарушения, связанные с предоставлением государственных и муниципальных услуг гражданам. Для этого предусмотрена ответственность в размере до 10 тысяч рублей для виновных лиц. Подчеркивается, что новая норма должна обеспечить эффективное рассмотрение обращений граждан и их защиту от формальных отписок.

Ранее подобное предложение — о наказании чиновников за неинформативные ответы на жалобы жителей — также выдвигал Народный фронт. Новая инициатива дополняет имеющуюся практику, делая защиту со стороны гражданского общества более действенной. Законопроект проходит процедуру рассмотрения и направлен на отзыв в правительство Российской Федерации.

Автор:
Юлия Аликова
Город
