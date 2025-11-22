Городовой / Город / КАД-2 обогнал график: стройка вокруг Петербурга началась раньше, чем предполагали
КАД-2 обогнал график: стройка вокруг Петербурга началась раньше, чем предполагали

Опубликовано: 22 ноября 2025 18:32
Городовой ру

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о начале строительства новой кольцевой автодороги КАД-2 вокруг Санкт-Петербурга.

В Санкт-Петербурге уже стартовали работы по возведению новой окружной автотрассы — второй кольцевой дороги вокруг города. Изначально начало строительства планировали на начало следующего года, однако сроки были сдвинуты, и работы уже стартовали.

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин заявил, что по направлению от Петергофа через Гатчину, Отрадное и Всеволожск трасса пройдет в сторону Токсово и Агалатово, соединяясь с трассой «Скандинавия». Дорога будет иметь выходы на платную автомагистраль М-11, а также на будущую восточную скоростную магистраль.

«На сегодняшний день вопрос финансирования новых автодорожных проектов не вызывает опасений»,— отметил Хуснуллин.
Юлия Аликова
Город
