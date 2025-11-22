Сначала деньги — потом ключи: Росреестр предлагает возвращать квартиры пенсионерам лишь после расчёта

Заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий сообщил, что возвращение права собственности на жильё пожилых граждан происходит только при условии, что финансовые средства уже возвращены в полном объёме. Он пояснил, что если договор по продаже объекта признан ничтожным, то квартира физически остаётся на месте, однако возврат прав возможен только после возврата всех денег.
В интервью он добавил:
«Деньги тяжело найти, а квартира — вот она. Право собственности — это запись в реестре. Пристав просто приходит в Росреестр и говорит: гаси запись. Справедливым было бы решение, что запись о праве гасится, только когда деньги передаются обратно»— подчеркнул Алексей Бутовецкий.
По его словам, данная практика согласуется с положениями Гражданского кодекса, где утверждается, что никто не может требовать исполнения обязательств без встречных действий со своей стороны. Таким образом, аннулирование прав собственности без возврата денежных средств не допускается.
Недавно в нижней палате парламента предложили усилить защиту граждан от противоправных сделок с единственным жильём. Для этих целей рассматривается внедрение обязательных операций с использованием эскроу-счетов. Парламентарии считают важным закрепить понятие «единственного жилья» непосредственно в Едином государственном реестре недвижимости.
Ранее в Государственной думе был озвучен самый лёгкий способ обезопасить своё имущество от злоумышленников. Основная рекомендация — использовать все доступные меры, чтобы не допустить незаконное оформление недвижимости посторонними лицами. Такие меры должны помочь предотвратить случаи мошенничества с жильём.