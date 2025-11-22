Раковина забилась? Вот 4 способа быстро пробить засор без сантехника

Если вода стоит в раковине и неприятно пахнет, а времени ждать мастера нет, ситуацию можно решить своими руками. В большинстве бытовых случаев засор устраняется за пару минут – главное, действовать по порядку.
Диагностика проблемы
Сначала проверьте, локальный ли это засор. Если плохо уходит вода только в одной раковине – справитесь сами. Если стоят раковина, ванна и унитаз одновременно – вопрос в стояке, без специалиста лучше не экспериментировать.
Вантуз
Подходит для свежих пробок. Закройте перелив, наберите немного воды и сделайте несколько энергичных движений вантузом. В большинстве случаев пробка разлетается мгновенно.
Механическая чистка
Если проблема глубже, разберите сифон и очистите его – часто грязь скапливается именно там. При плотных пробках можно аккуратно использовать сантехнический трос.
Химия
Подходит, когда засор вызван жиром. Используйте средство строго по инструкции и только в свежий слив. Не смешивайте разные препараты.
Домашние способы
Сода и уксус помогают при небольших пробках и отлично подходят для профилактики. Засыпьте соду, залейте уксусом, закройте слив и подождите полчаса.
В большинстве случаев вантуз и чистка сифона решают проблему. Если вода по-прежнему не уходит или засор повторяется — лучше вызвать мастера, чтобы избежать повреждения труб и соседских жалоб.