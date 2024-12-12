Жители Петербурга предупредили: ежедневный прием аспирина может навредить

Еще 10 лет назад аспирин считался чудо-лекарством, способным предотвратить инсульт и инфаркт. Однако новые исследования показывают, что регулярное употребление этого препарата может быть опасным. Медицинское сообщество во всем мире отмечает высокий риск желудочно-кишечных кровотечений, вызванных длительным приемом препарата.

Доктор Александр Мясников, самый популярный в Петербурге врач-телеведущий, поделился своим опытом:

«Раньше я сам принимал аспирин ежедневно, но новые исследования убедили меня отказаться от этой привычки. Риски кровотечений слишком велики, чтобы игнорировать их».

Жители Санкт-Петербурга, особенно пожилые, должны учитывать местный климат. Постоянная влажность и холод могут усиливать проблемы с кровообращением и сосудистой системой, что делает выбор терапии особенно важным. Людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как гастрит или язва, прием аспирина категорически не рекомендуется без консультации с врачом.

Возможно стоит подумать о замене аспирина на более современные препараты. Например, антиагреганты нового поколения обладают схожим эффектом, но меньше воздействуют на слизистую желудка.

Регулярно занимайтесь физической активностью: прогулки по набережным Петербурга или занятия в фитнес-клубах города улучшат состояние сосудов.

Следите за питанием. Добавьте в рацион жирную рыбу (лосось, сельдь), богатую омега-3 кислотами, которые естественным образом снижают риск тромбозов.

Вывод

Современная медицина рекомендует отказаться от ежедневного приема аспирина без показаний. Для жителей Петербурга важно учитывать индивидуальные особенности организма, климатические условия и рекомендации врача, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья.