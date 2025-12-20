Дожить до 100 — секрет или лотерея? Как советы долгожителей нас обманывают, рассказал доктор Мясников

Вы наверняка видели эти интервью: бодрый столетний дед с сигарой в одной руке и стаканом виски — в другой. Его главный жизненный совет: «Ни в чём себе не отказывать!»

А потом идёт статья про японскую бабушку, которая дожила до 105 лет на рыбе, рисе и утренней гимнастике. Кому верить? И главное — что из этого реально работает для обычного человека, не выигравшего джекпот в ДНК?

Александр Мясников, президент ГКБ 71 ИМ. М. Е. Жадкевича, кардиолог, врач общей практики, телеведущий ставит на этом вопросе жирную точку. Его вердикт, основанный на данных и исследованиях, одновременно обнадёживает и отрезвляет.

Всё, что мы называем «здоровым образом жизни», — это билет в категорию «спринтеров». То есть тех, кто может качественно дожить лет до 90. Но попасть в клуб «стайеров» — тех, кто перешагнул столетний рубеж, — без феноменальной генетики практически невозможно.

«Дело в том, что до 90 лет, скажем так, действительно работают правила здорового образа жизни. Не курить, умеренное потребление алкоголя, движение, ограничение калорий, лечение хронических заболеваний. Это действительно так. Это продлевает жизнь до определенного предела», — констатирует Мясников.

А вот дальше вступает в силу главный фактор — лотерея, в которой выигрывает один на десятки тысяч. Те самые «стаеры», по выражению врача, выживают не благодаря, а вопреки.

Они могли курить и иметь «животик», но при этом обладали уникальным набором генов, специфическим микробиомом и, вероятно, особым типом метаболизма, который нивелировал все вредные воздействия.

«Мы знаем по исследованию датских близнецов, что, допустим, если у тебя... кто-то из прямых родственников дожил до 100 лет, у тебя шансы дожить до 100 лет в 17 раз выше, чем те, у кого таких родственников не было», — приводит Мясников сухую статистику.

Так что же, махнуть рукой на ЗОЖ? Вовсе нет. Просто нужно трезво оценивать возможности. Здоровые привычки — это ваш личный рычаг, чтобы отодвинуть порог старости и качественно прожить годы, что отпущены. Они дают высокие шансы на активные 80-90 лет.

Но стать супердолгожителем — это уже не вопрос усилий, а вопрос наследственности и невероятного везения. Правильный образ жизни — это бонус, отмечает Мясников, но он уже не решает. В конечном счете 100-летие перешагивают только люди с хорошей генетикой.

