Один из самых известных и высокооплачиваемых врачей России, телеведущий Александр Мясников, живёт не в столичной квартире, а в огромном загородном особняке подальше от шумной Москвы.

И его дом — это не просто место для сна, а настоящая философия жизни, где роскошь сочетается с культом природы и традиций. Зрители шоу «Когда все дома» смогли увидеть эту «резиденцию» во всех деталях.

Центральный элемент интерьера — просторная гостиная с массивными деревянными стенами, полами и огромным камином. Мясников признаётся, что любит проводить холодные вечера именно здесь.

Баня с однушку, мертвые и живые животные: показываем дом доктора Мясникова - image 1

Но главной гордостью, судя по всему, является здоровенная личная русская баня на участке. Для доктора это не просто сауна, а место силы, где он собирается с друзьями, чтобы «выдохнуть и набраться сил» после напряжённых съёмок.

Атмосферу дома дополняет необычная звериная тема. Мясников — заядлый собаковод и кошатник, и его питомцы спят... на шкурах убитых животных. На фотографиях в соцсетях видно, как собаки и кошки устроились на медвежьей и волчьей шкурах. Этот контраст — живые домашние любимцы на трофеях дикой природы — создаёт довольно парадоксальную картину.

Баня с однушку, мертвые и живые животные: показываем дом доктора Мясникова - image 2

Таким образом, дом Мясникова — это своего рода манифест. Здесь нет стекла и хай-тека, зато есть дерево, камень, огонь в камине, пар в бане и своеобразное «единение» с миром животных, как домашних, так и охотничьих трофеев.

Место, где, по его словам, можно отдохнуть душой перед возвращением в суету большого города.