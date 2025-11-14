После 60 — без аспирина: Мясников рассказал, как лечиться правильно и не навредить себе

Александр Мясников, известный врач и ведущий телепрограмм, поделился своими рекомендациями о поддержании здоровья для людей, достигших шестидесятилетнего возраста.
Основной акцент он сделал на том, что для этой возрастной группе не требуется поддерживать такую же массу тела, как в молодости.
В своем телеграм-канале Мясников отметил, важность контроля за артериальным давлением у пожилых, так как его повышение увеличивает вероятность инфарктов и инсультов. По словам специалиста, таким образом можно уменьшить риск серьезных заболеваний сердца и сосудов.
Он обратил внимание, что лицам от шестидесяти лет, не имеющим сердечно-сосудистых проблем, не следует использовать аспирин для профилактики впервые возникающих заболеваний. Мясников добавил:
«В возрасте 75 лет лучше полностью отказаться от аспирина».
Врач также предупредил, что витамины необходимо принимать только по рекомендациям врачей.
Ранее в новостях сообщалось о том, что в аптеках Санкт-Петербурга темпы роста стоимости медикаментов снизились.