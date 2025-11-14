Городовой / Город / После 60 — без аспирина: Мясников рассказал, как лечиться правильно и не навредить себе
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
А насколько хорошо Петербург знаете вы? Проверьте себя с помощью этого небольшого теста Общество
«Озерки» на замке: станцию закроют на капремонт в 2026-м Город
Призрак винного погреба: солдаты, золото и потерянный след на Васильевском острове в Петербурге Город
«Это всё алкоголь»: натравивший собаку на петербурженку нашёл виновного Город
Мост между мирами: когда москвич устает «делать», а петербуржец ищет «смысл» Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

После 60 — без аспирина: Мясников рассказал, как лечиться правильно и не навредить себе

Опубликовано: 14 ноября 2025 22:00
После 60 — без аспирина: Мясников рассказал, как лечиться правильно и не навредить себе
После 60 — без аспирина: Мясников рассказал, как лечиться правильно и не навредить себе
Global Look Press / Vadim Tarakanov

Специалисты отмечают важность своевременного лечения болезней, связанных с повышенным или пониженным давлением, у людей старшего возраста.

Александр Мясников, известный врач и ведущий телепрограмм, поделился своими рекомендациями о поддержании здоровья для людей, достигших шестидесятилетнего возраста.

Основной акцент он сделал на том, что для этой возрастной группе не требуется поддерживать такую же массу тела, как в молодости.

В своем телеграм-канале Мясников отметил, важность контроля за артериальным давлением у пожилых, так как его повышение увеличивает вероятность инфарктов и инсультов. По словам специалиста, таким образом можно уменьшить риск серьезных заболеваний сердца и сосудов.

Он обратил внимание, что лицам от шестидесяти лет, не имеющим сердечно-сосудистых проблем, не следует использовать аспирин для профилактики впервые возникающих заболеваний. Мясников добавил:

«В возрасте 75 лет лучше полностью отказаться от аспирина».

Врач также предупредил, что витамины необходимо принимать только по рекомендациям врачей.

Ранее в новостях сообщалось о том, что в аптеках Санкт-Петербурга темпы роста стоимости медикаментов снизились.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью