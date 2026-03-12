Чем интересна галерея «Краски жизни» на Петроградке в Санкт-Петербурге?

Опубликовано: 12 марта 2026 15:05
 Проверено редакцией
галерея, картины
«Краски жизни» — это не просто галерея, а целое сообщество, где творчество становится общим делом. 

Художественная галерея «Краски жизни» на Петроградке — это пространство, где современное искусство становится мостом между культурами, а творчество — способом диалога. Расположенная в историческом районе Санкт-Петербурга, она с 2018 года открывает двери для всех, кто хочет прикоснуться к разнообразию художественных идей.

Где находится

Галерея расположена по адресу: Большой проспект Петроградской стороны, дом 7/4. Это в 3 минутах ходьбы от станции метро «Спортивная». Работает со вторника по воскресенье с 12:00 до 20:00, понедельник — выходной.

Что здесь происходит

«Краски жизни» не ограничиваются одним направлением — здесь представлены работы как современных авторов, так и мастеров прошлого века. В галерее можно увидеть произведения из частных коллекций и архивов, а также поучаствовать в конкурсах и благотворительных проектах.

Выставки меняются каждые две недели, что позволяет постоянно открывать для себя что-то новое. Например, в марте 2026 года здесь проходила выставка «Тишина» Ирины Селявиной и «Откровение» Людмилы Ивановой. Ранее в галерее экспонировались работы творческой группы «1/2» с проектом «20 историй о любви», а также выставка репортажной фотографии Владимира Давыдова «Какая музыка была... Путешествия дилетанта».

Особое место занимают коллективные проекты. В 2026 году запланированы три крупные выставки:

  • «Замысел-2026. Наследие Земли: Сохранить и приумножить»;
  • «Пленэр-2026. Ветер странствий: Художественная география»;
  • «Открывая новые имена-2026. МЫ: Единство в многообразии».

Участвовать в них могут художники любого уровня подготовки.

Мастер-классы и курсы

В галерее работает изостудия для взрослых и детей. Здесь можно освоить академическую живопись, анималистическую живопись акварелью, технику японской живописи суми-э и многое другое. Проводятся и разовые мастер-классы, например, по росписи деревянных лошадок или созданию интерьерных картин.

Для тех, кто хочет углубиться в анатомию, доступен скульптурно-анатомический курс «Голова человека». Он помогает понять построение лица и научиться его изображать.

Дополнительные возможности

В галерее можно заказать авторскую картину по своему запросу. Если работа из экспозиции уже продана, художники могут создать её копию. Также здесь представлен магазин с произведениями искусства и авторской посудой.

Автор:
Пономарева Дарина
