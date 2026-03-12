Удаляйте сразу: эти СМС - лакомый кусочек для мошенников, их нельзя хранить в телефоне
Удаляйте сразу: эти СМС - лакомый кусочек для мошенников, их нельзя хранить в телефоне

Опубликовано: 12 марта 2026 15:03
 Проверено редакцией
Городовой ру
Какие сообщения стоит удалять с телефона и зачем

Когда телефон попадает в руки мошенника - все содержимое как на ладони. Рано или поздно найдется тот, кто захочет им воспользоваться, отмечает канал "Pochinka_blog".

Существует несколько видов информации, которую ни в коем случае нельзя держать в смартфоне.

Банковские коды и пароли

Некоторые думают: «Это же одноразовый код, он уже недействителен, ничего страшного». Но для злоумышленника даже пара цифр может стать недостающим пазлом в головоломке. Особенно если у него уже есть имя, фамилия или номер телефона жертвы.

Правило простое: получил СМС с кодом, ввел его и сразу удалил. Причем лучше чистить и корзину сообщений - в современных телефонах удаленные данные могут храниться в системе еще долгое время.

Снимки документов

Речь идет о фотографиях паспорта, водительских прав, СНИЛС, банковских карт - всего, что помогает идентифицировать личность.

С такими снимками мошенники делают все, что угодно. Они берут микрозаймы, оформляют сим-карты на чужое имя, создают фальшивые аккаунты или просто продают данные в интернете. Один четкий снимок - и человек может надолго забыть о спокойной жизни.

Если уж очень нужно сохранить документы в цифровом виде, лучше использовать облако с двухфакторной защитой или специальные приложения-хранилища с шифрованием.

Переписки с личными данными

Пин-коды, номера карт, домашние адреса, клички животных. Все это становится опасным оружием в чужих руках. Получив доступ к телефону, мошенники в первую очередь лезут в сообщения и мессенджеры.

Даже переписка с самим собой не спасет. Если телефон окажется разблокированным, вся конфиденциальная информация утечет моментально.

Корзина и резервные копии

Если сообщение удалено, это не значит, что оно исчезло навсегда. Оно может спокойно лежать в памяти или автоматически сохраниться в бэкапах. Стоит регулярно проверять настройки и отключать автосохранение подозрительных данных.

Телефон - это не сейф и не архив для важной информации. Его могут украсть, потерять или взломать. Лучше проявить осторожность, чем потом разбираться с последствиями.

Ранее портал "Городовой" сообщал, мошенники придумали новую схему обмана.

Автор:
Анастасия Чувакова
