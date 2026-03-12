Городовой / Полезное / 200 мл в грунт - и магазинная почва готова к посеву томатов: хорошая всхожесть рассады обеспечена
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
Как не испортить замерзший замок машины зимой: ошибки, которые совершают все Полезное
200 мл в грунт - и магазинная почва готова к посеву томатов: хорошая всхожесть рассады обеспечена

Опубликовано: 12 марта 2026 15:35
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как подготовить магазинную почву к посеву томатов

Не все дачники самостоятельно делают грунт для посева семян томатов, из-за чего они предпочитают покупать уже готовый. Такие почвенные смеси содержат те компоненты, которые нужны культуре на первых этапах развития.

Магазинный грунт содержит достаточное количество торфа, поэтому его необходимо заранее подготовить к посеву. Канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты» объяснил, для чего это нужно.

«Торф, особенно когда он сухой, очень плохо впитывает воду. Если насыпать его в плошку и посеять семена сверху, то есть большой риск, что влага просто не дойдет до глубины. Семечко останется сухим и не прорастет», - рассказывает источник.

Для подготовки почвенной смеси к посеву необходимо использовать обычную воду. Она должна предварительно отстояться и приобрести комнатную температуру. На 1 кг грунта потребуется 200 мл воды.

«Хорошо перемешиваю и оставляю на пару минут, чтобы влага равномерно распределилась. И только после этого раскладываю увлажненный грунт по плошкам, выравниваю и уже сею семена», - сообщает садовод.

Результат точно порадует каждого садовода. Правильно увлажненный грунт обеспечивает дружные всходы и качественное развитие рассады.

Рекомендация садовода:

«Использование воды для магазинного грунта – обязательный этап. Он должен применяться как с бюджетными видами почвы, так и с дорогими. Разницы никакой нет».

Ранее портал «Городовой» рассказал, какую подкормку использовать для рассады томатов на первых этапах развития.

