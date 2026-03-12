200 мл в грунт - и магазинная почва готова к посеву томатов: хорошая всхожесть рассады обеспечена

Не все дачники самостоятельно делают грунт для посева семян томатов, из-за чего они предпочитают покупать уже готовый. Такие почвенные смеси содержат те компоненты, которые нужны культуре на первых этапах развития.
Магазинный грунт содержит достаточное количество торфа, поэтому его необходимо заранее подготовить к посеву. Канал «Виктория Радзевская – Дачные секреты» объяснил, для чего это нужно.
«Торф, особенно когда он сухой, очень плохо впитывает воду. Если насыпать его в плошку и посеять семена сверху, то есть большой риск, что влага просто не дойдет до глубины. Семечко останется сухим и не прорастет», - рассказывает источник.
Для подготовки почвенной смеси к посеву необходимо использовать обычную воду. Она должна предварительно отстояться и приобрести комнатную температуру. На 1 кг грунта потребуется 200 мл воды.
«Хорошо перемешиваю и оставляю на пару минут, чтобы влага равномерно распределилась. И только после этого раскладываю увлажненный грунт по плошкам, выравниваю и уже сею семена», - сообщает садовод.
Результат точно порадует каждого садовода. Правильно увлажненный грунт обеспечивает дружные всходы и качественное развитие рассады.
Рекомендация садовода:
«Использование воды для магазинного грунта – обязательный этап. Он должен применяться как с бюджетными видами почвы, так и с дорогими. Разницы никакой нет».
Ранее портал «Городовой» рассказал, какую подкормку использовать для рассады томатов на первых этапах развития.