Города-призраки на карте России: два населенных пункта стремительно исчезают с лица Земли - причины и последствия Полезное
Советская сладость, которую не найти в магазине: посадите медовые сорта клубники один раз и станете победителем жизни Полезное
Без земли и захвата подоконников: умелые садоводы выращивают рассаду в пеленках — 2 способа Полезное
Нежные блины с сыром и зеленью: простой рецепт, который хочется повторять Полезное
Тайна хранителя города: сколько всего сменилось ангелов на шпиле Петропавловского собора Вопросы о Петербурге
От Витебского до Московского: экобоксы вокзалов собрали 589 кг одежды на переработку

Опубликовано: 12 марта 2026 15:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Чемпионом стал Витебский вокзал.

В январе и феврале 2026 года жители и пассажиры Санкт-Петербурга сдали 589 кг старой одежды и текстиля в экобоксы на городских вокзалах. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Витебский вокзал лидирует — туда принесли 174 кг ненужных вещей. Ладожский вокзал на втором месте с 127 кг, а Балтийский и Финляндский вокзалы поделили третье место, собрав по 115 кг каждый.

На Московском вокзале собрали 58 кг текстиля.

Сданные вещи направят в центр сортировки: пригодную одежду отдадут на повторное использование, остальное — на переработку.

Автор:
Юлия Аликова
Город
