От Витебского до Московского: экобоксы вокзалов собрали 589 кг одежды на переработку

В январе и феврале 2026 года жители и пассажиры Санкт-Петербурга сдали 589 кг старой одежды и текстиля в экобоксы на городских вокзалах. Об этом рассказали в пресс-службе Октябрьской железной дороги.
Витебский вокзал лидирует — туда принесли 174 кг ненужных вещей. Ладожский вокзал на втором месте с 127 кг, а Балтийский и Финляндский вокзалы поделили третье место, собрав по 115 кг каждый.
На Московском вокзале собрали 58 кг текстиля.
Сданные вещи направят в центр сортировки: пригодную одежду отдадут на повторное использование, остальное — на переработку.