У россиян эта каша ассоциируется со вкусом детства, а доктор Мясников считает ее самой вредной

А ведь бабушки кормили нас ей со сливочным маслом.

В детских садах её подают почти ежедневно, а многие взрослые до сих пор вспоминают её с теплом. Но, по словам Александра Мясникова, манная каша — одна из самых вредных для организма.

Несмотря на популярность, в ней почти нет пользы, зато калорий — с избытком.

Телеврач предостерёг: частое употребление манки может увеличить риски развития сахарного диабета, болезней сердца и даже онкологических заболеваний. Всё из-за высокого гликемического индекса и отсутствия нужной клетчатки.

Мясников отметил, что лишний вес — ещё одна проблема, с которой может столкнуться человек, если делает манную кашу частью постоянного рациона.

Тем не менее, полностью отказываться от неё не стоит, если вы любите иногда побаловать себя и вспомнить тот самый вкус детства. Врач напоминает: всё дело в умеренности. Иногда побаловать себя можно — но лучше не на завтрак каждый день.