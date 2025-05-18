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У россиян эта каша ассоциируется со вкусом детства, а доктор Мясников считает ее самой вредной

18 мая 2025 12:30
каша
У россиян эта каша ассоциируется со вкусом детства, а доктор Мясников считает ее самой вредной
Фото: Городовой.ру

А ведь бабушки кормили нас ей со сливочным маслом.

В детских садах её подают почти ежедневно, а многие взрослые до сих пор вспоминают её с теплом. Но, по словам Александра Мясникова, манная каша — одна из самых вредных для организма.

Несмотря на популярность, в ней почти нет пользы, зато калорий — с избытком.

Телеврач предостерёг: частое употребление манки может увеличить риски развития сахарного диабета, болезней сердца и даже онкологических заболеваний. Всё из-за высокого гликемического индекса и отсутствия нужной клетчатки.

Мясников отметил, что лишний вес — ещё одна проблема, с которой может столкнуться человек, если делает манную кашу частью постоянного рациона.

Тем не менее, полностью отказываться от неё не стоит, если вы любите иногда побаловать себя и вспомнить тот самый вкус детства. Врач напоминает: всё дело в умеренности. Иногда побаловать себя можно — но лучше не на завтрак каждый день.

«Пользы нет, калорий масса», — лаконично подытожил медик в рамках шоу «О самом главном».

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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