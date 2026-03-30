Главным врачом какой больницы является Александр Мясников?

Александр Леонидович Мясников — главный врач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича в Москве. Он занимает эту должность с 2010 года.

О больнице

Городская клиническая больница им. М. Е. Жадкевича — многопрофильное медицинское учреждение, основанное в 1893 году как Сетуньская лечебница. Сегодня в больнице оказывают помощь по направлениям: сердечно-сосудистая и общая хирургия, нейрохирургия, отоларингология, травматология, гинекология, терапия, кардиология, ортопедия, эндокринология, микрохирургия и кардиохирургия.

Интересные факты об Александре Мясникове

Потомственный врач. Александр Мясников — представитель четвёртого поколения известной врачебной династии Мясниковых. Его прадед был земским врачом, открывшим первую больницу в своём городе, а дед — академиком АМН СССР, учёным с мировым именем, по учебникам которого до сих пор учатся студенты медицинских вузов.

Международный опыт. С 1982 года Мясников работал за рубежом: в составе миссии Красного Креста в странах Африки, во Франции (врач посольства РФ), в США, где окончил ординатуру, подтвердил международную квалификацию врача общей практики и работал в Медицинском центре Нью-Йоркского государственного университета. В 1996 году он получил диплом доктора медицины Американской комиссии по медобразованию, а в 2000 году — высшую врачебную категорию Комитета по медицине США.

Телевизионная карьера. Мясников стал известен широкой публике благодаря телевизионным программам. Он вёл медицинскую рубрику в программе Владимира Соловьёва и Анны Шафран «Полный контакт» на радио «Вести FM», с 2013 года — пятничные выпуски программы «О самом главном» на телеканале «Россия-1», а с 2020 года — программу «Доктор Мясников» на том же телеканале.

Награды и звания. В 2017 году Александру Мясникову вручили почётный знак «Заслуженный врач города Москвы», а в 2020 году — орден Пирогова.

Личная жизнь. У Мясникова есть сын Леонид, родившийся в 1994 году. Врач открыто рассказывал о сложностях в отношениях с первой женой и о том, как во втором браке его супруга боролась с алкогольной зависимостью.

Автор книг. Мясников написал несколько книг о здоровье, среди которых «Как жить дольше 50 лет: Честный разговор с врачом о лекарствах и медицине», «О самом главном с доктором Мясниковым», «Русская рулетка: Как выжить в борьбе за собственное здоровье» и другие.

