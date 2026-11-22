В холодную или кипящую воду класть картофель: от этого зависит результат

Одни хозяйки заливают клубни в кастрюле холодной водой и спокойно ставят ее на плиту, другие дожидаются кипения – и только потом кладут картофель.

Оба способа имеют право на жизнь, но результаты будут отличаться.

Холодная вода – золотой стандарт

Профессиональные повара всегда кладут картофель в холодную воду. Если опустить его в кипяток, поверхность тут же начнет готовиться и размягчаться, а середина еще будет холодной. Снаружи картофелина станет крошиться, а в середине будет твердой.

А если положить клубни в холодную воду, они начнут нагреваться вместе с ней.

Но иногда можно варить картофель и в горячей воде. Разрежьте его тонкими ломтиками и опустите в кипяток. Он приготовится через 12 минут после повторного закипания. Как только внешние слои начнут размягчаться, середина уже будет готовой. В остальных случаях кладите картофель в холодную воду.

Как варить картофель: простой и рабочий способ

Возьмите клубни одинакового размера, а если какие-то из них крупнее – разрежьте их на соответствующие куски. Залейте картофель холодной водой, которая должна покрывать его на 2-3 см, и посолите.

Как только вода закипит, варите картофель при слабом кипении. Небольшие кусочки начинайте проверять через 10 минут после закипания, а крупные – через 15-20 минут.