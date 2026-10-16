Космос на стене дома: в Петербурге спасли знаменитую советскую мозаику «Человек и звезды»

Мозаика украшает глухую стену дома №1 по Боткинской улице.

Совсем скоро в Петербурге станет одним ярким местом больше. Уже 25 октября реставраторы полностью откроют обновленное мозаичное панно «Человек и звезды».

Оно находится прямо у второго вестибюля станции метро «Площадь Ленина».

Что это за панно и где его искать?

Мозаика украшает глухую стену дома №1 по Боткинской улице. Само здание — историческое. Это красивый дом в стиле «северный модерн», который построили еще до революции для сотрудников Финляндской железной дороги.

Советское панно появилось на нем в 1966 году. За десятилетия петербургские дожди и ветра сильно испортили картину. Плитка осыпалась, а швы забились пылью.

Реставраторы провели огромную работу: всё отмыли, закрепили укрепляющими составами и заново затерли швы, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Автор мозаики — известная художница Валентина Анопова. В середине шестидесятых всю страну захлестнула тема освоения космоса. Пока другие мастера рисовали привычные атрибуты эпохи, Анопова решила изобразить человека, стремящегося к звездам.

150 тысяч деталей и всё свое

Масштаб картины действительно впечатляет. Площадь панно — почти 100 квадратных метров. Чтобы выложить гигантское изображение, потребовалось больше 150 тысяч элементов.

Все материалы для работы были местными. Глазурованную керамику везли с завода в посёлке Глебычево, а стеклянную плитку производили на комбинате «Победа» в Колпино. В Колпино же мастера собирали крупные блоки мозаики перед отправкой на стройку.

Теперь «Человек и звезды» находится под охраной государства. Для города это не просто красивая картинка на стене, а важный символ 1960-х годов — времени научных прорывов, больших надежд и искренней веры в покорение космоса.

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