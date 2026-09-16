Альтруист или человек с холодным сердцем? Выбирайте цветок, а мы расскажем, насколько вы отзывчивы

Экспресс-тест покажет, готовы ли вы прийти другим на помощь

Отзывчивость — это умение чувствовать чужую боль, радость и приходить на помощь без напоминаний. У каждого это свойство развито по-совему. Хотите узнать, как у вас? Посмотрите на три цветка. Выберите тот, который первым "позвал" вас.

Ромашка

Простая, открытая, с белыми лепестками и жёлтой серединкой. Она растёт везде и радует глаз без лишней пышности.

Вы чуткий и внимательный человек. Замечаете, когда близким плохо, и стараетесь помочь, даже если вас не просят. Вы не ждёте благодарности, вам важно, чтобы другому стало легче. Ваша простота и открытость притягивают людей. Но иногда вы забываете о себе, отдавая всё другим. Учитесь оставлять немного тепла и для себя.

Роза

Красивый цветок, но с шипами. Она требует ухода и защищает себя. Её лепестки — символ страсти и глубины.

Вы отзывчивы, но избирательно. Вы помогаете тем, кому доверяете, и не тратите силы на случайных людей. Ваша доброта не показная, она глубокая и осознанная. Вы умеете защищать себя, поэтому иногда кажетесь холодным. Но те, кто рядом, знают: на вас можно положиться. Ваша задача — не бояться открываться чуть больше.

Подсолнух

Яркий, тёплый, всегда повёрнут к солнцу. Он делится светом со всеми вокруг и не боится быть заметным.

Вы — человек с огромным сердцем. Вы чувствуете чужую боль как свою и готовы бросить всё, чтобы помочь. Ваша энергия заряжает других, а доброта не знает границ. Вы отдаёте тепло щедро, не считая. Но помните: даже солнце иногда заходит. Вам тоже нужен отдых и забота. Не бойтесь принимать помощь от других.

Вывод

Отзывчивость — это не слабость, а сила. Она проявляется по-разному: в простоте ромашки, в глубине розы, в щедрости подсолнуха. Выбранный цветок лишь подсказывает, как именно вы откликаетесь на мир. Прислушайтесь к себе — и, возможно, вы захотите развить в себе те качества, которых не хватает. Главное — оставаться чутким, но не забывать о себе.

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