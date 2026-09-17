Прозрачный, как слеза: как сварить куриный бульон без мутности — простые правила

Рецепт вкусного куриного бульона

В курином супе все решает бульон. Прозрачный наваристый отвар вкусен даже с пустой лапшой, а вот мутный исправить почти невозможно. Поэтому лучше сразу сделать все правильно.

Что понадобится

курица на кости — 1–1,5 кг;

лук репчатый — 1 штука;

морковь — 1 штука;

лавровый лист — 1–2 листа;

вода — 2–2,5 литра;

соль, перец горошком — по вкусу.

Овощи-сорбенты для чистого цвета

Лук и морковь можно не бросать в воду сырыми, а сначала слегка подсушить на сухой сковороде с двух сторон. Овощи поделятся ароматом и заодно сработают как сорбенты — заберут лишнюю муть и сделают отвар визуально чище.

Температура и правильная варка

Курицу с овощами заливают теплой водой, около 60–70 градусов, и доводят до кипения. Потом огонь убавляют так, чтобы бульон лишь слегка побулькивал — сильное кипение сделает его мутным. Варят не меньше часа, а пену снимают по мере появления: если опоздать, она растворится и испортит прозрачность.

Лавровый лист: вовремя убрать

Лавровый лист кладут за 15 минут до готовности и обязательно вынимают после. Если оставить его дольше, бульон приобретет навязчивый лекарственный привкус. Все овощи и пряности тоже убирают по завершении варки.

Вывод

Прозрачный куриный бульон — вопрос не везения, а техники: правильная температура, вовремя снятая пена и своевременно удаленный лавровый лист. С такими простыми правилами даже обычная вода с лапшой превращается в сытное и красивое блюдо.

Личный опыт автора «Городового» Анастасии Чуваковой

Анастасия однажды забыла вынуть лавровый лист из готового бульона — вкус получился горьковатым. С тех пор она заводит таймер на 15 минут после добавления специй. Теперь бульон выходит чистым, ароматным и без горечи.

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