Не вагонкой: отделываю помещения в бане другим материалом — простой в монтаже и недорогой

Чем заменить вагонку при строительстве бани

На современном рынке отделочных материалов для саун и бань традиционно доминирует вагонка, однако существует более экономичная и качественная альтернатива — древесноволокнистые плиты средней плотности (МДФ).

Что такое МДФ?

Структура МДФ представляет собой мелкодисперсную плиту, изготовленную путем прессования древесной стружки со связующими компонентами при воздействии высоких температур. Материал состоит примерно из 80% древесных волокон, 10% связующих веществ, 7% воды и менее 1% парафиновых восков.

Данный материал поставляется в виде плит различной толщины, обладающих широким спектром цветовых решений и фактур — от имитации камня до зеркальных поверхностей. Стоимость панелей МДФ значительно ниже, чем у базовых вариантов вагонки, при этом ассортимент включает как лаконичные решения, так и дизайнерские панели с выраженными текстурами.

К преимуществам МДФ относится:

1. Высокая скорость монтажа. Крупноформатные параметры панелей (270 на 24 см) позволяют оперативно и эффективно произвести облицовку поверхностей.

2. Технологичность обработки. Изделия поддаются резке с помощью электролобзика или угловой шлифовальной машины с отрезным диском.

3. Наличие доборных элементов в тон. В ассортименте представлены функциональные профили с центральной линией сгиба, значительно упрощающие монтажные работы.

«Визуально панели без изменений даже в тех местах, где явно есть перепады температуры и влажности. Так что с уверенностью можно сказать, что если в помещении есть вентиляция, то панели 10 лет точно прослужат», — поделились своим опытом авторы Дзен-канала «Самострой»

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