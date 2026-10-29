1 таблетка и 2 гр – и замиокулькас выходит из спячки: выпускает рахисы один за другим, листья зеленее изумруда

Чтобы новые побеги появились быстрее, нужно понимать физиологию растения

Рост замиокулькаса сложно назвать стремительным. Иногда растение месяцами стоит без изменений. Чтобы новые рахисы (так называют сложные листья, которые многие привыкли называть «ветками») появились быстрее, нужно понимать физиологию растения и не навредить ему стимуляторами.

Почему замиокулькас замер

Замиокулькас — суккулент, запасающий влагу в клубнях. Если горшок слишком велик, растение может годами наращивать корневую массу в ущерб зелени. В тесной посуде, наоборот, стимул выпускать новые листья выше. Также критичен свет: в тени новые рахисы вырастают тонкими и поникающими, а старые листья отмирают быстрее.

Работающие подкормки

Среди цветоводов в качестве стимулятора популярна янтарная кислота. Она при правильном применении может подтолкнуть растение к росту.

Раствор готовят из расчёта 1 таблетка (0,2 г) янтарной кислоты на литр воды. Для усиления эффекта в него добавляют 1 г «Корневина» и 1 мл «Аминоцимуса». Поливают таким составом под корень раз в две недели, в два захода, после чего делают перерыв.

Другой вариант — добавить к янтарной кислоте 2 г сульфата магния. Магний оздоравливает клубни, а кислота выступает стимулятором роста.

Чего делать не стоит

Не пытайтесь «раскачать» растение, если оно ослаблено, недавно пересажено или стоит в тени. Подкормка в таких условиях даст обратный эффект. Также не стоит заливать замиокулькас: переувлажнение губит клубни быстрее, чем нехватка питания. Грунт между поливами должен полностью просыхать, особенно в осенне-зимний период.

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