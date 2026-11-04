Лучший растворимый кофе по версии Росконтроля: беру сразу 5 упаковок — домой и на работу

Не каждый растворимый кофе отличается хорошим качеством и ароматом. Иногда вместо вкусного напитка получается горькая жижа, которую невозможно пить.
Специалисты провели исследование нескольких популярных марок. Положительные результаты показали шесть производителей напитка. Среди них есть как дешевые, так и дорогой.
Bushido Original - сбалансированный вкус
Этот вариант стал одним из самых интересных, так как он обладает хорошими характеристиками. У него присутствует выраженный вкус кофе, при этом горечь является умеренной. Кофе считается безопасным, на упаковке показана достоверная информация.
Ambassador Platinum - для любителей горчинки
Этот образец полностью соответствует требованиям безопасности по всем показателям, при этом дегустация также получила положительную оценку. Кофе имеет выраженный вкус, приятную горчинку и кислотность. При выборе Bushido Original и Ambassador Platinum следует ориентироваться на свои предпочтения.
Какие марки также прошли проверку
Специалисты проверили и другие марки кофе - четыре варианта показали достойные результаты. Среди них:
- Auchan. Напиток сделан из настоящего кофе, все показатели также соответствуют нормам. В этом кофе оказалось достаточно высокое количество кофеина, что стало его достоинством.
- Nescafe Classic. Кофе также является натуральным и полностью отвечает требованиям по составу и безопасности.
- Bonvida. Эксперты отметили низкую стоимость напитка, а также наличие настоящего кофе.
- “Каждый день”. Этот продукт соответствует всем заявленным требованиям, хоть и отличается невысокой ценой.
Как специалисты оценивали кофе
При оценке учитывался не только вкус, но и прочие характеристики кофе. В указанных марках не было выявлено токсичных веществ. Особое внимание уделялось натуральности напитка и достоверности состава, который указан на упаковке, сообщает progorod43.ru.
Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой
Полина Аксенова чаще всего выбирает кофе марок Bushido Original и Nescafe Classic. Они полностью соответствуют требованиям автора, за годы использования никогда не подводили.
Фото: Сгенерировано ИИ
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