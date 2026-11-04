Лучший растворимый кофе по версии Росконтроля: беру сразу 5 упаковок — домой и на работу

Опубликованы результаты проверки Росконтроля

Не каждый растворимый кофе отличается хорошим качеством и ароматом. Иногда вместо вкусного напитка получается горькая жижа, которую невозможно пить.

Специалисты провели исследование нескольких популярных марок. Положительные результаты показали шесть производителей напитка. Среди них есть как дешевые, так и дорогой.

Bushido Original - сбалансированный вкус

Этот вариант стал одним из самых интересных, так как он обладает хорошими характеристиками. У него присутствует выраженный вкус кофе, при этом горечь является умеренной. Кофе считается безопасным, на упаковке показана достоверная информация.

Ambassador Platinum - для любителей горчинки

Этот образец полностью соответствует требованиям безопасности по всем показателям, при этом дегустация также получила положительную оценку. Кофе имеет выраженный вкус, приятную горчинку и кислотность. При выборе Bushido Original и Ambassador Platinum следует ориентироваться на свои предпочтения.

Какие марки также прошли проверку

Специалисты проверили и другие марки кофе - четыре варианта показали достойные результаты. Среди них:

Auchan . Напиток сделан из настоящего кофе, все показатели также соответствуют нормам. В этом кофе оказалось достаточно высокое количество кофеина, что стало его достоинством.

. Напиток сделан из настоящего кофе, все показатели также соответствуют нормам. В этом кофе оказалось достаточно высокое количество кофеина, что стало его достоинством. Nescafe Classic . Кофе также является натуральным и полностью отвечает требованиям по составу и безопасности.

. Кофе также является натуральным и полностью отвечает требованиям по составу и безопасности. Bonvida . Эксперты отметили низкую стоимость напитка, а также наличие настоящего кофе.

. Эксперты отметили низкую стоимость напитка, а также наличие настоящего кофе. “Каждый день”. Этот продукт соответствует всем заявленным требованиям, хоть и отличается невысокой ценой.

Как специалисты оценивали кофе

При оценке учитывался не только вкус, но и прочие характеристики кофе. В указанных марках не было выявлено токсичных веществ. Особое внимание уделялось натуральности напитка и достоверности состава, который указан на упаковке, сообщает progorod43.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова чаще всего выбирает кофе марок Bushido Original и Nescafe Classic. Они полностью соответствуют требованиям автора, за годы использования никогда не подводили.

Фото: Сгенерировано ИИ

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