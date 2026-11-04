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Петербург стал лидером среди направлений для командировок

Опубликовано: 4 ноября 2026 10:57
 Проверено редакцией
Городовой ру
Петербург стал лидером среди направлений для командировок
фото Global Look Press
Что это значит для формата служебных поездок

Северная столица уверенно удерживает лидерство среди городов, куда сотрудники хотели бы отправиться в командировку. Опрос SuperJob показал, что Петербург заметно опережает другие мегаполисы по привлекательности для бизнес‑поездок, а тренд подтверждают и данные сервисов для делового туризма.

Кто в лидерах: результаты опросов

Исследование, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек, выявило явного лидера среди направлений. При этом динамика по отдельным городам тоже выглядит любопытно — интерес к некоторым локациям стабильно растёт.

Ключевые цифры по популярности городов:

  • Петербург — 15 % респондентов хотели бы поехать туда в командировку;
  • Москва и Владивосток — по 9 %, делят второе место (при этом интерес к Владивостоку за год вырос на 5 %);
  • Казань и Калининград — по 4 %;
  • Сочи и Екатеринбург — по 3 %.

Дополнительно сервисы для бизнес‑туризма отмечают устойчивый спрос на поездки в Нижний Новгород, Красноярск, Свободный и Усть‑Илимск. Ещё один тренд — более 30 % деловых поездок совмещают с личным отдыхом, и эта доля держится на стабильном уровне несколько лет подряд.

Как меняется география деловых поездок

Структура популярных маршрутов тоже меняется: если в 2024 году в топе были направления между Москвой, Петербургом и крупными городами Урала и Сибири, то в 2025‑м активнее растут авиамаршруты из столицы в Восточную Сибирь и Поволжье.

Это говорит о перераспределении деловой активности и расширении географии командировок за пределы традиционных центров.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург направит 98 млрд рублей на поддержку семей с детьми.

Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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