Петербург стал лидером среди направлений для командировок

Северная столица уверенно удерживает лидерство среди городов, куда сотрудники хотели бы отправиться в командировку. Опрос SuperJob показал, что Петербург заметно опережает другие мегаполисы по привлекательности для бизнес‑поездок, а тренд подтверждают и данные сервисов для делового туризма.
Кто в лидерах: результаты опросов
Исследование, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек, выявило явного лидера среди направлений. При этом динамика по отдельным городам тоже выглядит любопытно — интерес к некоторым локациям стабильно растёт.
Ключевые цифры по популярности городов:
- Петербург — 15 % респондентов хотели бы поехать туда в командировку;
- Москва и Владивосток — по 9 %, делят второе место (при этом интерес к Владивостоку за год вырос на 5 %);
- Казань и Калининград — по 4 %;
- Сочи и Екатеринбург — по 3 %.
Дополнительно сервисы для бизнес‑туризма отмечают устойчивый спрос на поездки в Нижний Новгород, Красноярск, Свободный и Усть‑Илимск. Ещё один тренд — более 30 % деловых поездок совмещают с личным отдыхом, и эта доля держится на стабильном уровне несколько лет подряд.
Как меняется география деловых поездок
Структура популярных маршрутов тоже меняется: если в 2024 году в топе были направления между Москвой, Петербургом и крупными городами Урала и Сибири, то в 2025‑м активнее растут авиамаршруты из столицы в Восточную Сибирь и Поволжье.
Это говорит о перераспределении деловой активности и расширении географии командировок за пределы традиционных центров.
Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург направит 98 млрд рублей на поддержку семей с детьми.