Петербург стал лидером среди направлений для командировок

Что это значит для формата служебных поездок

Северная столица уверенно удерживает лидерство среди городов, куда сотрудники хотели бы отправиться в командировку. Опрос SuperJob показал, что Петербург заметно опережает другие мегаполисы по привлекательности для бизнес‑поездок, а тренд подтверждают и данные сервисов для делового туризма.

Кто в лидерах: результаты опросов

Исследование, в котором приняли участие 1,6 тыс. человек, выявило явного лидера среди направлений. При этом динамика по отдельным городам тоже выглядит любопытно — интерес к некоторым локациям стабильно растёт.

Ключевые цифры по популярности городов:

Петербург — 15 % респондентов хотели бы поехать туда в командировку;

Москва и Владивосток — по 9 %, делят второе место (при этом интерес к Владивостоку за год вырос на 5 %);

Казань и Калининград — по 4 %;

Сочи и Екатеринбург — по 3 %.

Дополнительно сервисы для бизнес‑туризма отмечают устойчивый спрос на поездки в Нижний Новгород, Красноярск, Свободный и Усть‑Илимск. Ещё один тренд — более 30 % деловых поездок совмещают с личным отдыхом, и эта доля держится на стабильном уровне несколько лет подряд.

Как меняется география деловых поездок

Структура популярных маршрутов тоже меняется: если в 2024 году в топе были направления между Москвой, Петербургом и крупными городами Урала и Сибири, то в 2025‑м активнее растут авиамаршруты из столицы в Восточную Сибирь и Поволжье.

Это говорит о перераспределении деловой активности и расширении географии командировок за пределы традиционных центров.

Ранее «Городовой» рассказывал, что Петербург направит 98 млрд рублей на поддержку семей с детьми.