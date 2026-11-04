Канапе и тарталетки — прошлый век: готовлю гренки с красной рыбой — и на праздник, и под фильм

Хрустящий батон, нежная сырная масса и ломтик слабосоленой рыбы создают закуску ресторанного вида. Готовится она быстро из простых продуктов.
Обжарьте батон
Возьмите половину батона, 150 г творожного сыра, 150 г слабосоленой рыбы, пучок укропа, две ложки растительного масла, соль и перец. Нарежьте батон ломтиками, обжарьте на разогретом масле по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Остудите, чтобы сыр не потек.
Соберите закуску
Смешайте сыр с половиной укропа, солью и перцем. Смажьте гренки массой, сверху положите ломтик рыбы. Посыпьте оставшимся укропом и подавайте сразу.
Запомните два совета
Наносите сыр прямо перед подачей — так гренки останутся хрустящими. Для яркого вкуса добавьте в массу немного лимонного сока или цедры. Подавайте к шампанскому или на завтрак.