Городовой / Новости Петербурга / Питомец точно не замерзнет: как утеплить будку для собаки на зиму

Питомец точно не замерзнет: как утеплить будку для собаки на зиму

Опубликовано: 4 ноября 2026 09:01
 Проверено редакцией
Питомец точно не замерзнет: как утеплить будку для собаки на зиму
Питомец точно не замерзнет: как утеплить будку для собаки на зиму
Городовой ру
Если у вас взрослая и длинношерстная собака, то зимой ей будет комфортно и в будке – главное, хорошо ее утеплить.

А щенка, пожилую, болеющую или короткошерстную собаку лучше в холода забрать домой.

Как утеплить будку

Главное – будка не должна быть слишком просторной, иначе она быстро промерзнет. Собака должна свободно вставать и поворачиваться – этого достаточно.

Вот как утеплить будку за вечер:

  • Сделайте перегородку со смещенным в сторону лазом – это сохранит в тепле спальное место.
  • Поставьте будку на кирпичи на высоту 10-15 см.
  • Сделайте бортик высотой 5-10 см – так солома не будет выпадать.
  • Убедитесь, что в будке нет щелей.
  • Установите шторку на входе, используя, например, брезент или толстую резину.

Хорошо, если у будки съемная крыша – вам будет легче сушить домик и менять солому (минимум раз в неделю).

Кстати, именно солома – оптимальный вариант для подстилки: она хорошо сохраняет тепло и быстро высыхает. Сено преет и слеживается, а одеяло и одежда впитывают влагу и быстро остывают.

Не устанавливайте в будке обогреватели и лампы – это пожароопасно.

Важно: воду нужно давать теплой и регулярно менять, а кормить – обильнее, чем обычно.

Автор:
Татьяна Идулбаева
Новости Петербурга
Оцените новость
❤️ 38
🙏 4
😹
🙀 2
😿 1
Поделитесь новостью
Как увеличить тягу в печи своими руками: в трубе засвистит мощнее турбины – простое решение без электричества Перейти 7 ноября 2026
Шестой сухой месяц подряд: синоптики неожиданно обновили прогноз на ноябрь Перейти 7 ноября 2026
Сажаем эти цветы под зиму - и получаем цветущую клумбу раньше соседей: в ноябре самое время Перейти 7 ноября 2026
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Кулинария Сад-огород Еда
Категории
Вопросы о Петербурге Полезное