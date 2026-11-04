Питомец точно не замерзнет: как утеплить будку для собаки на зиму

Если у вас взрослая и длинношерстная собака, то зимой ей будет комфортно и в будке – главное, хорошо ее утеплить.

А щенка, пожилую, болеющую или короткошерстную собаку лучше в холода забрать домой.

Как утеплить будку

Главное – будка не должна быть слишком просторной, иначе она быстро промерзнет. Собака должна свободно вставать и поворачиваться – этого достаточно.

Вот как утеплить будку за вечер:

Сделайте перегородку со смещенным в сторону лазом – это сохранит в тепле спальное место.

Поставьте будку на кирпичи на высоту 10-15 см.

Сделайте бортик высотой 5-10 см – так солома не будет выпадать.

Убедитесь, что в будке нет щелей.

Установите шторку на входе, используя, например, брезент или толстую резину.

Хорошо, если у будки съемная крыша – вам будет легче сушить домик и менять солому (минимум раз в неделю).

Кстати, именно солома – оптимальный вариант для подстилки: она хорошо сохраняет тепло и быстро высыхает. Сено преет и слеживается, а одеяло и одежда впитывают влагу и быстро остывают.

Не устанавливайте в будке обогреватели и лампы – это пожароопасно.

Важно: воду нужно давать теплой и регулярно менять, а кормить – обильнее, чем обычно.