Питомец точно не замерзнет: как утеплить будку для собаки на зиму

А щенка, пожилую, болеющую или короткошерстную собаку лучше в холода забрать домой.
Как утеплить будку
Главное – будка не должна быть слишком просторной, иначе она быстро промерзнет. Собака должна свободно вставать и поворачиваться – этого достаточно.
Вот как утеплить будку за вечер:
- Сделайте перегородку со смещенным в сторону лазом – это сохранит в тепле спальное место.
- Поставьте будку на кирпичи на высоту 10-15 см.
- Сделайте бортик высотой 5-10 см – так солома не будет выпадать.
- Убедитесь, что в будке нет щелей.
- Установите шторку на входе, используя, например, брезент или толстую резину.
Хорошо, если у будки съемная крыша – вам будет легче сушить домик и менять солому (минимум раз в неделю).
Кстати, именно солома – оптимальный вариант для подстилки: она хорошо сохраняет тепло и быстро высыхает. Сено преет и слеживается, а одеяло и одежда впитывают влагу и быстро остывают.
Не устанавливайте в будке обогреватели и лампы – это пожароопасно.
Важно: воду нужно давать теплой и регулярно менять, а кормить – обильнее, чем обычно.