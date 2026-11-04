Морковь кривая и лохматая — сажаю 10 проверенных сортов: урожай ровный, вкус сладкий, а хранение долгое

Чтобы этого не случилось, нужно не только правильно ухаживать за растением, но и выбрать хороший сорт.
Дело в том, что одному сорту нужна глина, другому – песок, а третий и вовсе создан для салатов.
Мы расскажем о десяти универсальных сортах моркови. Они стабильно дают урожай и не требуют особого внимания.
Скороспелые
Эти сорта созревают за 70–85 дней. Они сочные и сладкие, но долго не хранятся:
- Тушон — французский сорт с нежной кожицей, дети уплетают как лакомство.
- Детская сладость — приземистая, лидер по каротину, растет даже на каменистом грунте.
- Амстердамская — классика с тупым кончиком, не растрескивается, но хранится до ноября.
Средние универсалы
Хороши и свежими, и в запасах:
- Нантская 4 — образец вкуса: гладкая, сочная, лежит 4–5 месяцев.
- Шантане 2461 — эталон плотности, подходит для тяжелой глины, хранится до 8 месяцев.
- Лосиноостровская 13 переносит заморозки, богата сахаром, лежит почти год. Витаминная 6 — чемпион по пользе с высокой урожайностью.
Поздние гиганты для хранения
Если хочется своей моркови в мае, сажайте эти сорта. Королева осени лежит 9 месяцев, но требует своевременной уборки. Московская зимняя А 515 надежна, как танк: к весне становится вкуснее. Канада F1 — гибрид для тех, кто не любит возиться: растет на любой земле, дает до 10 кг с метра.
Учитывайте климат
На севере берите холодостойкие — Лосиноостровскую и Московскую зимнюю.
В средней полосе приживется всё: Нантская, Шантане и Канада.
На юге нужна жаростойкость — Тушон и Самсон переносят зной. Ориентируйтесь на рекомендации для вашей местности.
Не бойтесь пробовать новое: посадите рядом фиолетовый «Пурпурный дракон». Но основу грядки делайте из проверенной классики. Тогда зимой погреб будет полон, а на столе всегда найдется место для хрустящей витаминной палочки.