Малые и районные торговые центры Петербурга теряют покупателей

Что происходит с посещаемостью и как трансформируется наполнение ТЦ

В Петербурге меняется картина посещаемости торговых центров: большие площадки удерживают людей, а небольшие теряют клиентов. Эксперты отмечают рост свободных площадей — особенно среди магазинов одежды.

Как меняется поток посетителей

За первые девять месяцев года общий уровень посещаемости ТЦ в городе упал на 4,1 %. Но ситуация разная: в больших центрах спад небольшой — всего 1,9 %, а в небольших — сразу 5 %.

Что заметно по цифрам:

в сентябре крупные центры даже прибавили 3 % по сравнению с прошлым годом, а небольшие отстают на 3,4 %;

летом и в начале осени общий спад становился меньше: если в июле отставание было 5,3 %, то в августе и сентябре — уже 0,6–1,5 %;

часть покупателей вернулась в магазины из‑за задержек с доставкой товаров;

меньше всего люди заходят за вещами, обувью, электроникой и товарами для дома — покупки стали реже и продуманнее.

Что происходит с площадями

Доля свободных помещений в ТЦ Петербурга выросла до 5,3 % (год назад было меньше). В самых заметных центрах показатель поднялся с 2,1 до 5,8 %.

За девять месяцев закрылось около 95 магазинов одежды — это вдвое больше, чем год назад, а новых открылось примерно 40. Освободившиеся места всё чаще занимают кафе, спортклубы, развлекательные точки и сервисные службы — но для этого центры меняют концепцию и вкладываются в обновление.

Практический совет

Для покупок лучше выбирать крупные торговые центры — там выбор стабильнее. Если подбираете место для своего дела, смотрите на планы центра: площадки, где развивают развлечения, кафе и полезные сервисы, заполняются быстрее. Так проще оценить, будет ли место востребованным в будущем.

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