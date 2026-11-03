С 1 ноября: Сбербанк вводит новые важные правила для всех держателей карт - что изменится

Какие изменения затронут клиентов Сбербанка в ноябре

Уже с 1 ноября Сбербанк намерен пересмотреть условия, касающиеся обслуживания банковских карт. Изменения могут затронуть тех людей, которые производят переводы, оплачивают покупки в других странах, а также обналичивают средства.

Что поменяется

Проверки переводов . Сбербанк намерен ужесточить контроль за операциями по карте. Если переводы и снятие наличных будут не соответствовать стандартному поведению клиента, то может потребоваться дополнительная проверка.

. Сбербанк намерен ужесточить контроль за операциями по карте. Если переводы и снятие наличных будут не соответствовать стандартному поведению клиента, то может потребоваться дополнительная проверка. Лимит на обналичивание . Если человек редко пользуется картой, то ему поменяют пороговую сумму.

. Если человек редко пользуется картой, то ему поменяют пороговую сумму. Тарифы. На бесплатное обслуживание карты будет влиять минимальный остаток суммы или количество трат.

Кого коснутся нововведения

Новые правила затронут те категории граждан, которые редко пользуются картой банка, а также тех, кто привык снимать или переводить крупные суммы.

Рекомендации

Если человек совсем не пользуется картой Сбербанка, то ему следует рассмотреть ее закрытие. Подобный подход позволит избежать многочисленных "сюрпризов".

Узнать свои лимиты, тариф и прочую полезную информацию можно в мобильном приложении банка, сообщает bank.yuga.ru.

Фото: Сгенерировано ИИ

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