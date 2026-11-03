Арендный бум в Петербурге: почему предложение съемного жилья взлетело на 55%

Что показывают свежие данные и как меняется стоимость съемного жилья

Рынок долгосрочной аренды в Петербурге заметно оживился — город уверенно опережает другие крупные регионы по темпам роста предложения. Даже на фоне общего снижения активности в стране Северная столица демонстрирует уверенный прирост новых лотов.

Что говорят цифры: динамика и объёмы

По данным аналитиков Петербург стал лидером по приросту объявлений о долгосрочной аренде. В третьем квартале 2026 года количество активных предложений достигло 13 тысяч объектов — это сразу на 55 % больше, чем годом ранее.

Ключевые показатели рынка:

прирост в Петербурге за год — 55 %, в Москве — 20 % (до 24,6 тыс. объектов);

за третий квартал экспозиция в городе выросла на 33 %, хотя в большинстве городов предложение сокращалось;

средняя ставка аренды в Петербурге — 52,3 тыс. рублей в месяц (за квартал выросла лишь на 2 %);

за год аренда в Петербурге подешевела на 9 %, в Москве — на 13 %, в регионах — примерно на 3 %.

Почему Петербург выделяется на фоне других городов

Высокая конкуренция между арендодателями сдерживает рост цен: даже при заметном увеличении числа лотов ставки меняются умеренно, отмечает источник.

При этом годовой тренд — на снижение стоимости, и Петербург здесь выглядит стабильнее многих регионов. Такая динамика делает рынок более предсказуемым и даёт арендаторам больше возможностей для выбора.

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