Мелкая и костлявая, но с уникальным ароматом: гурманы простят ей всё, лишь бы попробовать — о какой рыбе речь

Какая рыба пользуется популярностью у гурманов - найти ее будет сложно

Есть рыба, появление которой на прилавках превращается в важное событие. Ее любители ценят не только нежный вкус, но и аромат, который напоминает запах свежих огурцов. Ради этого ей можно простить мелкие косточки, которые являются недостатком.

Небольшую серебристую рыбу получится узнать даже с закрытыми глазами по запаху. Речь идет о свежей корюшке. Она имеет выраженный огуречные запах, а после приготовления превращается в настоящий деликатес.

Почему корюшка имеет огуречный запах

Запах связан с природным веществом нонадиеналь, которое содержится как в рыбе, так и в свежих огурцах. У корюшки он присутствует в слизи, но быстро исчезает. Узнаваемый аромат есть только в свежей рыбе.

Корюшка имеет много косточек, однако мясо у нее очень нежное. Большой популярностью рыба пользуется в Ленинградской области, Санкт-Петербурге. Найти ее на прилавках можно с началом весны.

Как правильно готовить

Самый простой способ - обжарка корюшки на сковороде. Для этого рыбу нужно вымыть, обсушить, обвалять в муке или кляре, после чего готовить в нагретом масле до золотистости.

Не стоит выкладывать на сковороду сразу много рыбы, иначе она не будет нормально жариться. Подавать ее необходимо в горячем виде с гарниром, сообщает russrybalka.ru.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова пробовала корюшку в нескольких городах России, но самая вкусная рыба всегда продается в Санкт-Петербурге. При выборе корюшки важно обращать внимание не только на аромат, но и внешний вид рыбы. Глаза должны быть прозрачными, а чешуя блестящей.

Фото: Сгенерировано ИИ

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