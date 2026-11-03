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Скрытое от глаз место в Гостином дворе: что нашли в Петербурге

Опубликовано: 3 ноября 2026 14:23
 Проверено редакцией
Городовой ру
Скрытое от глаз место в Гостином дворе: что нашли в Петербурге
фото Global Look Press
Где найти эту скрытую локацию, чем она интересна

Гостиный двор давно стал одной из визитных карточек Петербурга — его знают и любят миллионы горожан и туристов. Но далеко не каждый гость города догадывается, что в этом знаковом месте прячется уютный и почти безлюдный уголок.

Где прячется «секретик» Гостиного двора

Фасады Гостиного двора выходят на четыре улицы и потому называются линиями: Невская, Садовая, Перинная и Ломоносовская. Большинство посетителей ограничиваются прогулкой вдоль оживлённой Невской линии и уходят, так и не узнав про особую точку притяжения.

Что стоит увидеть в этой скрытой локации:

  • камерная галерея на втором этаже с колоннами — по сути, просторный балкон, опоясывающий внутренний периметр;
  • редкая для центра тишина и минимум людей — настоящий островок покоя среди городской суеты;
  • отличный ракурс для обзора сердца Петербурга без толп туристов;
  • удобная точка для наблюдения за уличными музыкантами у метро и Думской башни;
  • атмосферная площадка для фотосессии — свет, колонны и панорамы создают выразительный фон.

Как дополнить маршрут

Если хочется увидеть центр города с высоты, логично продолжить прогулку на смотровой площадке Думской башни — оттуда открываются совсем другие виды, будто смотришь на Петербург с высоты птичьего полёта, передает источник.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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