Скрытое от глаз место в Гостином дворе: что нашли в Петербурге

Где найти эту скрытую локацию, чем она интересна

Гостиный двор давно стал одной из визитных карточек Петербурга — его знают и любят миллионы горожан и туристов. Но далеко не каждый гость города догадывается, что в этом знаковом месте прячется уютный и почти безлюдный уголок.

Где прячется «секретик» Гостиного двора

Фасады Гостиного двора выходят на четыре улицы и потому называются линиями: Невская, Садовая, Перинная и Ломоносовская. Большинство посетителей ограничиваются прогулкой вдоль оживлённой Невской линии и уходят, так и не узнав про особую точку притяжения.

Что стоит увидеть в этой скрытой локации:

камерная галерея на втором этаже с колоннами — по сути, просторный балкон, опоясывающий внутренний периметр;

редкая для центра тишина и минимум людей — настоящий островок покоя среди городской суеты;

отличный ракурс для обзора сердца Петербурга без толп туристов;

удобная точка для наблюдения за уличными музыкантами у метро и Думской башни;

атмосферная площадка для фотосессии — свет, колонны и панорамы создают выразительный фон.

Как дополнить маршрут

Если хочется увидеть центр города с высоты, логично продолжить прогулку на смотровой площадке Думской башни — оттуда открываются совсем другие виды, будто смотришь на Петербург с высоты птичьего полёта, передает источник.

Ранее «Городовой» рассказывал, где заработать в новогодние праздники в Петербурге.