В Петербурге на 11% сократилось предложение вторички в шаговой доступности от метро

Как изменились цифры по разным типам жилья и что это значит для тех, кто планирует покупку

Рынок вторичного жилья в Петербурге заметно меняется: всё сложнее найти квартиру в десяти минутах ходьбы от станции метро. За год предложение в этой локации сократилось сразу на 11 %, а сильнее всего «просел» сегмент однокомнатных и двухкомнатных квартир.

Как сократился выбор рядом с метро

Эксперты отмечают, что самые заметные перемены — именно в популярных сегментах: там, где спрос традиционно выше. При этом тенденция прослеживается по всем категориям, от компактных студий до просторных многокомнатных вариантов, передает источник.

Динамика предложения за неполный год:

однокомнатные квартиры — минус 30,3 % (с 687 до 479 объектов);

двухкомнатные — минус 25,3 % (с 1 183 до 884 объектов);

трёхкомнатные — минус 16,2 % (с 1 168 до 979 объектов);

многокомнатные — минус 15,9 % (с 685 до 576 объектов).

Почему близость к метро по‑прежнему важна

Для многих петербуржцев возможность дойти до станции за десять минут — не просто приятный бонус, а реальный фактор удобства: это экономит время в ежедневных поездках и повышает ликвидность жилья.

Как отмечают специалисты, такая локация влияет и на стоимость: квартиры у метро традиционно ценятся выше. Сейчас же ситуация складывается так, что при стабильно высоком спросе выбор сокращается — особенно в самых востребованных категориях.

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