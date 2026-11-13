Обычную облепиху не сажаю: нашла сорт-«ягодный конвейер» — колючек почти нет, с куста — 14 кг янтарных бусин

Почему стоит высадить сорт облепихи "Чуйская"

Сбор обычной облепихи является настоящим испытанием для дачников. Ветки могут колоться, а до урожая приходится добираться через заросли. Но есть и другой сорт, с которым точно не возникнет проблем. Речь идет об облепихе “Чуйская”. У сорта мало колючек, отличная урожайность - с одного куста удастся получить до 14-15 кг. Ягоды являются крупными и вкусными.

Особенность сорта “Чуйская”

Высота куста достигает 2-3 метра, отличается небольшим количеством колючек, из-за чего урожай очень легко собирать. Масса ягод составляет 0,8-0,9 г, они имеют большой размер, яркий оттенок и кисло-сладкую мякоть. Созревание приходится на вторую половину августа. При благоприятных условиях культура дает богатый урожай.

Что нужно учитывать при посадке

Облепиха “Чуйская” является женским сортом, поэтому для образования плодов потребуется мужской опылитель. Отличными вариантами станут сорта - “Гном” или “Алей”.

Куст опыляется благодаря ветру, поэтому мужскую облепиху следует размещать рядом. Важно учитывать направление воздушных потоков. Одного мужского куста может хватить для опыления нескольких женских растений.

Высаживать “Чуйскую” следует на солнечной стороне дачи с рыхлой почвой. Первый сбор урожая стоит планировать через 3-4 года после посадки.

Урожай ягод прекрасно подходит для сока, варенья, морса и заморозки, сообщает usolie.info.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова знакома с сортом “Чуйская”, так как эта облепиха растет у ее знакомых. Они постоянно делятся с автором урожаем. Ягоды имеют потрясающий вкус и внушительный размер. Знакомые отмечают неприхотливость и морозостойкость культуры. Она подойдет для высадки в любых регионах страны.

Фото: Сгенерировано ИИ

Читайте также:

Не клубника, а ягодный конвейер: кусты полностью усыпаны алыми сердечками — сладкие, словно мармелад

Садоводы души не чают в этой ягоде: растёт как на дрожжах, без вечных подкормок — и в варенье, и с куста объедение

Садоводы массово высаживают загадочный гибрид — и собирают урожай ведрами: до 50 кг сладких фруктов с дерева