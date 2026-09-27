Как отличить фирменную АЗС от франшизы и какое топливо заливают на заправках-двойниках

Заправки со знакомыми вывесками не всегда принадлежат самой сети. Часто это франшиза или двойник. После разрешения выпускать топливо низких классов доверять случайным станциям многие водители считают рискованным. Эксперты назвали, как отличить фирменную АЗС от франшизы.
Проверьте чек и документы
Самый надёжный способ — изучить чек. Перед заправкой купите что-нибудь — чек дадут сразу, и вы увидите реквизиты. На фирменных АЗС в названии юрлица обычно есть бренд. Также загляните в «уголок потребителя»: паспорта качества должны быть выписаны на имя, связанное с сетью. Номер станции на фирменных АЗС часто имеет префикс «РН-», у франшиз — «Ф-».
Оцените сервис и оформление
Франшизы часто не принимают бонусные карты сети и не начисляют баллы. И наоборот - объявить акцию, о которой на официальном сайте ни слова — признак частника.
Что с качеством бензина на франшизе?
На фирменных заправках вертикально интегрированные компании поставляют свое топливо и строже контролируют партии, пишет За рулем. На франшизах бензин закупают у сторонних поставщиков. Это не значит, что там обязательно плохой бензин, но риск нарваться на некачественное топливо выше.
Мнения водителей
На форумах автовладельцы делятся: «Один раз заправился на такой — чек пробили на какую-то левую фирму. Больше не заезжаю». Другой советует: «Всегда смотрю ИНН в чеке через приложение ФНС. Если название не совпадает с вывеской — мимо».
Вывод
Франшиза — не всегда плохо, но контроль качества там слабее. Проверяйте чеки, документы и бонусные карты. Если сомневаетесь — ищите другую заправку. Лучше потратить минуту на проверку, чем потом ремонтировать двигатель.
Ранее Городовой рассказал, сколько хранится бензин.