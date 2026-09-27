Надеваю носок на швабру — и порхаю по квартире от радости: находка для чистоплотных хозяек

Выбрасывать старые носки не стоит. Чистый махровый носок может превратить обычную плоскую швабру в удобный инструмент для сухой и влажной уборки. Ткань хорошо собирает пыль и волосы, а после работы её легко снять и постирать.
Как сделать насадку
Подойдёт плотный махровый носок без крупных дырок. Натяните его на рабочую часть швабры так, чтобы ткань полностью закрыла поверхность. Если носок сидит свободно, край зафиксируйте резинкой. Лучше использовать носок из натуральной ткани — он лучше впитывает влагу и не оставляет разводов. Для влажной уборки носок немного смочите и хорошо отожмите.
Где такая насадка выручает
Сухой носок отлично собирает волосы, шерсть животных, пух и лёгкую пыль с ламината, линолеума и плитки. Мягкая ткань проходит вдоль плинтусов и в углах, а плоская швабра легко заходит под кровать, диван или шкаф — там обычно скапливаются клубки пыли. После уборки носок выверните, вытряхните мусор и постирайте. Он снова готов к работе.
Личный опыт автора
Автор «Городового» Евгения Сухова тоже пользуется таким способом. Она советует перед сухой уборкой слегка сбрызнуть носок водой с добавлением капли кондиционера для белья — пыль лучше прилипает к ткани. Ещё один её приём: если носок растянулся, его можно надеть в два слоя или закрепить канцелярской резинкой. А для мытья пола она иногда добавляет в воду немного уксуса — это помогает от разводов.
Старый носок — бесплатная и удобная насадка для швабры. Она экономит время на уборке и продлевает жизнь любимым вещам.
Ранее мы рассказали, как можно использовать в быту пластиковые крышечки от сметаны.