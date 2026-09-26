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Пластиковые крышечки от сметаны берегу как зеницу ока: режу, соединяю и использую в 7 местах — находка для дома и дачи

Опубликовано: 26 сентября 2026 22:08
 Проверено редакцией
Пластиковые крышечки от сметаны берегу как зеницу ока: режу, соединяю и использую в 7 местах — находка для дома и дачи
Пластиковые крышечки от сметаны берегу как зеницу ока: режу, соединяю и использую в 7 местах — находка для дома и дачи
Городовой ру
Пластиковые крышки от сметаны — не мусор, а бесплатный материал для десятков полезных мелочей. 

Пластиковая крышка от сметаны обычно отправляется в мусор, хотя это прочный и легко режущийся материал. Если накопить несколько десятков, можно найти им применение и на даче, и дома.

Полезные мелочи для сада и огорода

Крышка легко превращается в бирки для грядок: её режут на полоски, заостряют конец, а сорт подписывают несмываемым маркером. Такие таблички не размокают и служат дольше бумажных. Целая крышка подойдёт как подложка под рассадный стаканчик, защищая подоконник от капель. Если в горшке крупное дренажное отверстие, крышку с проделанными дырками кладут на дно — земля не высыпается, а вода уходит.

Организация пространства в доме

Несколько крышек, разрезанных пополам и соединённых крест-накрест, превращаются в разделители для ящика с мелочью. По краям крышки делают выемки и наматывают шнуры, ленты или гирлянды — мотки не распутываются. Целые крышки прокладывают между мисками при хранении, чтобы поверхности не тёрлись. А ровный круг удобно использовать как шаблон для разметки картона или ткани.

Личный опыт автора

Автор «Городового» Евгения Сухова использует крышки от сметаны для защиты рассады от слизней. Она вкапывает их на грядке, наливает немного пива — моллюски заползают внутрь и не могут выбраться. Ещё один её приём: крышки как мини-формочки для заморозки зелени. Она измельчает укроп и петрушку, раскладывает по крышкам, заливает водой и отправляет в морозильник. Зимой достаёт кубик и добавляет в суп.

Крышки от сметаны — бесплатный материал для десятков полезных приспособлений. Они почти не занимают места, а весной и летом выручают в саду и дома.

Ранее мы рассказали, куда наливать гель для стирки — в лоток или прямо в барабан?

Автор:
Евгения Сухова
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