Сезон платков и капель: что сейчас происходит в Петербурге и области

Настоящий опасный грипп пока не разошелся в полную силу.

Осень в наших краях всегда берет свое: слякоть, сырость и чихающие попутчики в метро. В Петербурге и Ленобласти заболеваемость ОРВИ плавно ползет вверх.

Только за одну прошлую неделю к врачам обратились почти 36 тысяч человек: более 23,5 тысяч в городе и свыше 12 тысяч в области, сообщает Роспотребнадзор по Петербургу и региону.

Чем мы сейчас болеем?

Хорошая новость: настоящий опасный грипп пока не разошелся в полную силу. Лаборатории показывают, что сейчас петербуржцев атакуют привычные сезонные вирусы: риновирусы (те самые, от которых ручьем бежит из носа), аденовирусы и парагрипп.

Но это не повод расслабляться. Настоящий грипп обычно накрывает город ближе к декабрю-январю. Это значит, что у нас есть идеальное окно, чтобы подготовить организм.

Сколько людей уже защитились

Кампания по вакцинации идет полным ходом, но до финиша еще далеко:

В Петербурге укол сделали больше 1 миллиона человек (из них 212 тысяч — дети). Это примерно 18% жителей.

В Ленинградской области привились почти 310 тысяч человек (около 16% населения).

Врачи напоминают: чтобы город не ушел на карантин зимой, защиту должны получить хотя бы 60% жителей. Пока мы только в начале пути.

Зачем прививаться, если прививка не дает 100% гарантии?

Многие рассуждают так: «Я привьюсь, а все равно заболею, зачем тогда?».

Вот три простые причины:

Прививка спасает не от соплей, а от реанимации. Да, подхватить вирус можно и с вакциной. Но болезнь пройдет как обычная легкая простуда за 3–4 дня. Без тяжелых последствий. Защита от осложнений. Грипп страшен не температурой, а ударом по слабому: вирусной пневмонией, проблемами с сердцем и почками. Прививка от этого защищает. Безопасность для близких. Прививаясь, вы не принесете заразу пожилым родителям или младенцам, которым прививки делать еще нельзя.

Важная деталь: организму нужно ровно две недели, чтобы выработать антитела. Если сделать укол сегодня, защита включится только через 14 дней. Поэтому первые две недели после прививки нужно беречься вдвойне.

Где сделать укол?

Привиться от гриппа можно бесплатно по полису ОМС в поликлинике по месту жительства.

Кроме того, в Петербурге традиционно работают мобильные пункты вакцинации прямо у станций метро и в торговых центрах. Нужен только паспорт и полис. Вся процедура занимает не больше пяти минут: быстрый осмотр терапевта, укол — и вы свободны.

Простые правила на каждый день

Пока иммунитет формируется, защитить себя можно банальными привычками:

Мойте руки. Пришли с улицы — сразу к раковине. Вирусы отлично живут на поручнях в автобусах и кнопках лифта.

Пришли с улицы — сразу к раковине. Вирусы отлично живут на поручнях в автобусах и кнопках лифта. Проветривайте. Вирусы не любят свежий прохладный воздух. Открывайте окна дома и на работе хотя бы на 10 минут каждые пару часов.

Вирусы не любят свежий прохладный воздух. Открывайте окна дома и на работе хотя бы на 10 минут каждые пару часов. Держите дистанцию. Если рядом кто-то надрывно кашляет — отойдите на пару шагов.

Главное правило осени: почувствовали слабость, жар и ломоту в теле — оставайтесь дома. Не нужно геройствовать на работе и заражать коллег. И категорически не отправляйте приболевших детей в школы и детские сады — поберегите и своего ребенка, и других детей.

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