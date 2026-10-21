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Рыба со вкусом креветки: продавцы молчат, а знатоки разбирают — почему стоит взять на ужин

Опубликовано: 21 октября 2026 10:22
 Проверено редакцией
Городовой ру
Рыба со вкусом креветки: продавцы молчат, а знатоки разбирают — почему стоит взять на ужин
фото Global Look Press
Что это за продукт и как с ним обращаться без лишних сложностей

На прилавках всё чаще появляется необычная рыба — конгрио, которую многие ценят за нежное мясо и тонкий вкус, напоминающий креветку.

Это отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить меню и при этом не возиться с обилием костей, передает источник.

Что стоит знать о конгрио

Вот несколько фактов, которые помогут сориентироваться у прилавка:

  • Цена за килограмм колеблется в диапазоне 650–1100 рублей — стоимость зависит от поставщика и региона.
  • В продаже чаще всего встречается потрошёная рыба без головы и хвоста, весом до 2 кг.
  • Мясо почти без костей, сладковатое, с характерными креветочными нотками; калорийность — около 94 ккал на 100 г.
  • Ареал обитания — воды у берегов Австралии, Африки и Бразилии.

Как лучше приготовить: простые советы

Конгрио универсальна: её можно отварить, приготовить на пару, обжарить в маринаде или запечь с овощами. Рыба не требует сложных манипуляций — достаточно минимального набора специй, чтобы раскрыть вкус.

Конгрио — удачный выбор, если хочется чего-то нового, но без лишних хлопот. Её деликатный вкус и удобная текстура делают рыбу подходящей даже для семейного ужина. Главное — не перегружать блюдо специями, чтобы не заглушить естественный аромат.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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