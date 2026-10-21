Рыба со вкусом креветки: продавцы молчат, а знатоки разбирают — почему стоит взять на ужин

На прилавках всё чаще появляется необычная рыба — конгрио, которую многие ценят за нежное мясо и тонкий вкус, напоминающий креветку.
Это отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить меню и при этом не возиться с обилием костей, передает источник.
Что стоит знать о конгрио
Вот несколько фактов, которые помогут сориентироваться у прилавка:
- Цена за килограмм колеблется в диапазоне 650–1100 рублей — стоимость зависит от поставщика и региона.
- В продаже чаще всего встречается потрошёная рыба без головы и хвоста, весом до 2 кг.
- Мясо почти без костей, сладковатое, с характерными креветочными нотками; калорийность — около 94 ккал на 100 г.
- Ареал обитания — воды у берегов Австралии, Африки и Бразилии.
Как лучше приготовить: простые советы
Конгрио универсальна: её можно отварить, приготовить на пару, обжарить в маринаде или запечь с овощами. Рыба не требует сложных манипуляций — достаточно минимального набора специй, чтобы раскрыть вкус.
Конгрио — удачный выбор, если хочется чего-то нового, но без лишних хлопот. Её деликатный вкус и удобная текстура делают рыбу подходящей даже для семейного ужина. Главное — не перегружать блюдо специями, чтобы не заглушить естественный аромат.
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