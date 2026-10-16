Почему крупные птицы гибнут от тока на проводах, а воробьи остаются живы

На проводах нередко гибнут крупные хищные птицы — орлы, ястребы, беркуты, а вот воробьи спокойно сидят на линиях электропередачи. Парадокс объясняется не особой стойкостью мелких пернатых, а физикой прохождения тока.
Как ток «выбирает» жертву
Всё дело в разности потенциалов. Если птица сидит на одном проводе, напряжение под обеими лапками почти одинаковое — ток через тело почти не идёт, поэтому воробью ничего не угрожает.
Опасность появляется, когда пернатый одновременно касается двух проводов либо провода и заземлённой части опоры: тогда через тело проходит уже ощутимый ток. Особенно уязвимы крупные птицы с широким размахом крыльев — при взлёте или посадке они легко задевают соседний провод.
Риск возрастает, если хищник держит в когтях добычу: она может сыграть роль проводника, передает источник.
Что делают для защиты птиц
Энергетики и учёные внедряют решения, которые заметно снижают смертность пернатых:
- устанавливают изолирующие кожухи на самых опасных участках опор;
- увеличивают расстояние между проводами, чтобы исключить случайный контакт;
- обустраивают безопасные площадки для гнездования вдали от токоведущих частей;
- изолируют поперечные перекладины опор, где чаще всего происходят удары током.
Совет: если заметили на опоре ЛЭП погибшую крупную птицу или гнездо в опасной зоне, лучше сообщить в профильные службы — такие сигналы помогают точнее определять участки для установки защиты.
Главная причина гибели птиц на ЛЭП — контакт с элементами, имеющими разный электрический потенциал. Проблема особенно остра для крупных хищников, но грамотные технические меры способны резко сократить число трагедий. Совместные усилия энергетиков и экологов делают линии электропередачи безопаснее для пернатых.
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