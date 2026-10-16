Почему крупные птицы гибнут от тока на проводах, а воробьи остаются живы

Как физика объясняет разницу в судьбе птиц

На проводах нередко гибнут крупные хищные птицы — орлы, ястребы, беркуты, а вот воробьи спокойно сидят на линиях электропередачи. Парадокс объясняется не особой стойкостью мелких пернатых, а физикой прохождения тока.

Как ток «выбирает» жертву

Всё дело в разности потенциалов. Если птица сидит на одном проводе, напряжение под обеими лапками почти одинаковое — ток через тело почти не идёт, поэтому воробью ничего не угрожает.

Опасность появляется, когда пернатый одновременно касается двух проводов либо провода и заземлённой части опоры: тогда через тело проходит уже ощутимый ток. Особенно уязвимы крупные птицы с широким размахом крыльев — при взлёте или посадке они легко задевают соседний провод.

Риск возрастает, если хищник держит в когтях добычу: она может сыграть роль проводника, передает источник.

Что делают для защиты птиц

Энергетики и учёные внедряют решения, которые заметно снижают смертность пернатых:

устанавливают изолирующие кожухи на самых опасных участках опор;

увеличивают расстояние между проводами, чтобы исключить случайный контакт;

обустраивают безопасные площадки для гнездования вдали от токоведущих частей;

изолируют поперечные перекладины опор, где чаще всего происходят удары током.

Совет: если заметили на опоре ЛЭП погибшую крупную птицу или гнездо в опасной зоне, лучше сообщить в профильные службы — такие сигналы помогают точнее определять участки для установки защиты.

Главная причина гибели птиц на ЛЭП — контакт с элементами, имеющими разный электрический потенциал. Проблема особенно остра для крупных хищников, но грамотные технические меры способны резко сократить число трагедий. Совместные усилия энергетиков и экологов делают линии электропередачи безопаснее для пернатых.

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