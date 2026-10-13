Какие грибы собирать во второй половине осени: рассказывает миколог Филиппова

Что всё-таки можно найти в лесу и как не промахнуться с выбором

Грибной сезон 2026 года удивил даже опытных любителей тихой охоты — такого скудного урожая не видели давно. По оценкам экспертов, это один из самых неурожайных сезонов за последние 30 лет.

Что происходит с урожаем

По данным «Грибной аптеки», на контрольных площадках сбор белых грибов едва дотянул до 10 килограммов с гектара — это считается низким показателем.

Особенно заметно просели сморчки, веселка, луговые опята и классические белые грибы. При этом кое-что в лесах всё же встречается: лисички, фиолетовые рядовки, зимние опята, молодые дождевики и польские грибы.

На что ориентироваться грибнику

Если решили сходить в лес, держите под рукой эти подсказки:

ищите возле елей и берёз — после дождей там могут появиться отдельные опята;

обращайте внимание на размер — мелкие экземпляры реже бывают червивыми;

избегайте сильно повреждённых грибов — большинство подосиновиков в этом сезоне поражены личинками;

не проходите мимо фиолетовых рядовок и лисичек — именно они в 2026 году оказались самыми удачными находками.

Короткий вывод

Сезон выдался непростым, но совсем без грибов остаться не придётся — отдельные виды по-прежнему можно встретить. Главное — не рассчитывать на привычные объёмы и быть внимательнее при сборе, подчеркивает источник.

Стоит помнить, что низкая урожайность — не обязательно долгосрочная тенденция: грибнице нужно время на восстановление.

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