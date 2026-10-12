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Продукты к зиме подорожают: что подскочит в цене сильнее всего — список

Опубликовано: 12 октября 2026 13:15
 Проверено редакцией
Городовой ру
Продукты к зиме подорожают: что подскочит в цене сильнее всего — список
фото Global Look Press
К чему готовиться в 2026 году

Осень 2026 года может ощутимо ударить по семейному бюджету: привычные продукты заметно прибавят в стоимости. Сезонного удешевления овощей и рыбы ждать не стоит — на цены давит сразу несколько факторов.

Чтобы не оказаться застигнутым врасплох, полезно заранее понимать, какие категории подорожают сильнее и как разумно скорректировать покупки.

Где ждать самых заметных скачков

Сильнее всего ценник вырастет в нескольких сегментах:

  • красная рыба и лососёвая икра — плюс 20–30% из‑за неудачной путины;
  • импортные овощи (перец, кабачки, баклажаны) — плюс 35–40% на фоне дорогой логистики;
  • куриное филе и индейка — плюс 20–25% в опте, розница последует за ними;
  • крупы (гречка, рис, овсянка) — плюс 25–30% из‑за роста транспортных расходов;
  • молочная группа и сыры — плюс 8–15% из‑за новых норм и подорожавшей упаковки.

При этом «борщевой набор» останется относительно стабильным, хотя к концу осени и он подорожает до 15%.

Как подстраховаться без лишней суеты

Эксперты советуют не паниковать, но заранее сформировать небольшой запас товаров с долгим сроком хранения. Это поможет сгладить резкий рост цен ближе к декабрю, когда предновогодний ажиотаж добавит к ценникам ещё несколько процентов.

Лучше сосредоточиться на бакалее, консервах и базовых ингредиентах для праздничного стола — так траты будут предсказуемыми, а продукты не испортятся.

Рост цен осенью 2026 года затронет почти все основные категории продуктов, и сезонной выгоды ждать не приходится, передает источник.

Разумный подход — не пытаться купить всё сразу, а планомерно формировать запас из нескоропортящихся позиций. Так получится сохранить бюджет и не поддаться панике в декабре.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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