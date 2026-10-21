«Декабрь будет абсолютно аномальным»: синоптики шокировали новым прогнозом — что нас ждет

Чего ждать от погоды в декабре

Синоптики предупреждают: первый зимний месяц может оказаться по-настоящему суровым для многих регионов России. Погода в уходящем году не раз удивляла отклонениями от нормы — и декабрь, похоже, продолжит эту тенденцию.

При этом важно помнить, что долгосрочные прогнозы время от времени уточняются, поэтому стоит следить за свежими сводками.

Где морозы будут особенно ощутимы

По предварительным данным, холоднее всего придётся жителям отдельных частей страны — вот на что стоит обратить внимание:

Сибирь и Урал: в Томске, Новосибирске, Екатеринбурге уже в начале декабря возможно до −30 °C.

Дальний Восток: к концу месяца во Владивостоке и окрестностях мороз способен дойти до −40 °C.

Москва и Санкт‑Петербург: в начале месяца вероятны −20 °C, во второй половине — местами до −25…−30 °C.

Прогноз на декабрь выглядит серьёзно, но его цифры — пока лишь предварительные оценки. Лучше не воспринимать их как окончательный сценарий, а ориентироваться на оперативные данные метеослужб. Так получится вовремя скорректировать планы и избежать неприятных сюрпризов.

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