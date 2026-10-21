Фитофтора не пройдет: как обработать теплицу в октябре — советы агронома Мухлыниной

Осень — самое время навести в теплице порядок, чтобы весной не бороться с болезнями растений. Дипломированный агроном-почвовед с 15-летним опытом работы Анастасия Мухлынина отметила, что профилактика осенью экономит силы летом.
"Грамотная подготовка теплицы снижает риск инфекций и помогает почве оставаться живой и плодородной", - сообщила специалист.
Что обязательно сделать до холодов
Вот простые, но действенные шаги — их реально выполнить без спешки:
- Убрать все растительные остатки: ботву, корни, сорняки — в них прячутся возбудители болезней.
- Промыть каркас подходящим средством, учитывая материал теплицы; от серных шашек в металлических конструкциях лучше отказаться.
- Вместо глубокой перекопки аккуратно разрыхлить почву — так сохранится полезная микрофлора.
- Посеять горчицу или масличную редьку и заделать в землю до цветения — это природная защита от патогенов.
- Внести препараты с триходермой или сенной палочкой, когда почва еще теплая и влажная (от +12…+15 °C).
Правильная осенняя подготовка теплицы — это не про сложные схемы, а про разумные и последовательные действия. Так почва останется здоровой, а риск болезней заметно снизится. В итоге будущий урожай будет крепче и стабильнее.
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