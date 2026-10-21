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Фитофтора не пройдет: как обработать теплицу в октябре — советы агронома Мухлыниной

Опубликовано: 21 октября 2026 08:15
 Проверено редакцией
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Фитофтора не пройдет: как обработать теплицу в октябре — советы агронома Мухлыниной
фото Global Look Press
Как подготовить теплицу к зиме

Осень — самое время навести в теплице порядок, чтобы весной не бороться с болезнями растений. Дипломированный агроном-почвовед с 15-летним опытом работы Анастасия Мухлынина отметила, что профилактика осенью экономит силы летом.

"Грамотная подготовка теплицы снижает риск инфекций и помогает почве оставаться живой и плодородной", - сообщила специалист.

Что обязательно сделать до холодов

Вот простые, но действенные шаги — их реально выполнить без спешки:

  • Убрать все растительные остатки: ботву, корни, сорняки — в них прячутся возбудители болезней.
  • Промыть каркас подходящим средством, учитывая материал теплицы; от серных шашек в металлических конструкциях лучше отказаться.
  • Вместо глубокой перекопки аккуратно разрыхлить почву — так сохранится полезная микрофлора.
  • Посеять горчицу или масличную редьку и заделать в землю до цветения — это природная защита от патогенов.
  • Внести препараты с триходермой или сенной палочкой, когда почва еще теплая и влажная (от +12…+15 °C).

Правильная осенняя подготовка теплицы — это не про сложные схемы, а про разумные и последовательные действия. Так почва останется здоровой, а риск болезней заметно снизится. В итоге будущий урожай будет крепче и стабильнее.

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Автор:
Анастасия Чувакова
Новости Петербурга
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