До рекорда 1944 года не хватило пары градусов: откуда в петербургском октябре взялись +13°

Обычно конец октября в Петербурге — это промозглый ветер, серые тучи и вечная слякоть.

В этом году город словно решил взять паузу перед долгой зимой. За окном сухо, сквозь облака проглядывает солнце, а куртку хочется расстегнуть.

Теплее нормы на 3–4 градуса

Над Петербургом завис мощный антициклон. Он работает как огромный невидимый зонт: разгоняет дождевые тучи и не пускает к нам сырость с Балтики.

Днем термометры показывают уверенные +10…+12°, а по Ленинградской области воздух местами прогреется до +13°, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Для двадцатых чисел октября это необычно много — примерно на 3–4 градуса выше привычной климатической нормы. Ветер при этом почти не ощущается: легкий, юго-восточный, от силы 2–7 метров в секунду.

В четверг сказка продолжится. Ночью, конечно, остынет до +1…+3°, зато днем снова ждем комфортные +11…+13° и ни капли дождя.

Обратная сторона тепла: берегите голову

Казалось бы, идеальная погода. Но есть один нюанс, который многие уже почувствовали на себе. Атмосферное давление зашкаливает.

Сейчас барометры показывают около 773 мм рт. ст. Норма для Петербурга — примерно 760 мм. Хоть давление и начало понемногу сползать вниз, нагрузка на организм остается серьезной.

А как бывало раньше?

Петербургская погода умеет удивлять в обе стороны.

Обычная норма для этих дней — всего +5,1° . Так что нынешние +12° — настоящая роскошь.

для этих дней — всего . Так что нынешние +12° — настоящая роскошь. Самый жаркий день случился в победном 1944 году. Тогда воздух раскалился до рекордных +14,2° — мы сейчас почти подобрались к этой планке.

случился в победном 1944 году. Тогда воздух раскалился до рекордных — мы сейчас почти подобрались к этой планке. Самый суровый мороз ударил в 1894 году: столбики термометров рухнули до -7,3° , а лужи покрылись крепким льдом.

ударил в 1894 году: столбики термометров рухнули до , а лужи покрылись крепким льдом. Самый мокрый день город пережил в 1959 году. Тогда за одни сутки на Петербург вылилось 19 мм осадков — месячная порция воды.

В прошлом, 2025 году, было дождливо, а минимум температуры составил +5,0°, а максимум - +9,5°.

Ранее «Городовой» рассказывал, какая погода ждет Петербург в ближайшие дни.