Маткапитал по новым правилам: частные врачи в Петербурге и больше миллиона рублей к 2027 году

Сейчас средства маткапитала можно тратить на платные медицинские услуги в организациях, имеющих статус юридического лица.

В Петербурге городские деньги разрешили тратить по-новому, а на федеральном уровне власти уже подсчитали, насколько вырастут выплаты через пару лет.

Петербург: маткапиталом можно оплатить частного врача-ИП

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга окончательно приняли важный закон. Теперь региональный маткапитал многодетным семьям разрешили тратить на медицинские услуги и полисы ДМС у индивидуальных предпринимателей (ИП), сообщает "ДП".

Раньше действовало строгое ограничение. Оплатить лечение ребенка можно было только в клиниках со статусом юридического лица (ООО, АО и т.д.).

Но многие отличные детские стоматологи, массажисты, логопеды и педиатры работают на себя — как ИП. Из-за формальности семьи не могли пойти к проверенному врачу за счет государства.

Федеральный маткапитал: к 2027 году пробьет миллион

Пока в Петербурге расширяют возможности, Минтруд РФ строит финансовые планы на будущее. Государство каждый год 1 февраля поднимает размер общероссийского маткапитала. Сумму индексируют ровно по уровню инфляции за прошлый год.

Министр труда Антон Котяков уже озвучил расчеты на 1 февраля 2027 года — выплаты вырастут на 6,8%.

Вот какими будут суммы:

На первенца выплатят 778,5 тыс. рублей (прибавка составит около 65,5 тысяч).

выплатят (прибавка составит около 65,5 тысяч). На второго ребенка (если за первого выплату не получали) сумма впервые перевалит за миллион — 1,028 млн рублей .

(если за первого выплату не получали) сумма впервые перевалит за миллион — . Доплата за второго ребенка (если на первенца деньги уже забрали) составит 250,3 тыс. рублей.

Также подрастет единовременная выплата, которую выдают при самом рождении малыша: в 2027 году она составит 30,4 тыс. рублей.

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