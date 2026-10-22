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Всего лишь свёкла — а десерт просто пушка: шоколадное чудо за 10 минут, без сахара и без духовки

Опубликовано: 22 октября 2026 02:25
 Проверено редакцией
Всего лишь свёкла — а десерт просто пушка: шоколадное чудо за 10 минут, без сахара и без духовки
Всего лишь свёкла — а десерт просто пушка: шоколадное чудо за 10 минут, без сахара и без духовки
Городовой ру
Сладкоежкам не обязательно стоять у плиты и сыпать сахар в десерт. Обычная свекла в компании с бананом и какао дарит густое шоколадное лакомство.

Ложка за ложкой — и никто не догадается, что в основе овощ. Малыши уплетают угощение с восторгом, а взрослым оно нравится за легкость.

Что взять

Подготовьте 200 г уже сваренной свеклы, спелый банан, пару ложек какао, 1–2 ложки меда и 100 г натурального йогурта.

Как приготовить

Свеклу очистите от кожуры и порежьте кусочками, банан разломите на несколько частей руками. Сложите все в чашу блендера, всыпьте какао, добавьте мед и йогурт. Взбивайте, пока масса не станет однородной и кремовой. Разложите по креманкам и отправьте в холод на 20–30 минут.

Личный опыт

Автор "Городового" Алина Владимирова уже не раз готовила эту вкуснятину. Она советует поэкспериментировать с грушей и творогом — выйдет тоже вкусно, но банан придает особую нежность. Следите за количеством йогурта: избыток сделает текстуру слишком жидкой.

Фото: Сгенерировано ИИ

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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