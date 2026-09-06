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На «Бычье сердце» не смотрю – сажаю этот экзотический сорт: плоды крупные, мясистые, с цветочными нотками

Опубликовано: 6 сентября 2026 00:12
 Проверено редакцией
На «Бычье сердце» не смотрю – сажаю этот экзотический сорт: плоды крупные, мясистые, с цветочными нотками
На «Бычье сердце» не смотрю – сажаю этот экзотический сорт: плоды крупные, мясистые, с цветочными нотками
Городовой ру
Описание сорта томатов

Сорт американской селекции «Заржавевшее сердце Эверетта» демонстрирует уверенное лидерство на мировом рынке, привлекая большое внимание российских аграриев.

Описание куста

Этот индетерминантный сорт достигает в тепличных условиях высоты до 180 сантиметров. По классификации сроков созревания относится к среднеспелым, с вегетационным периодом от всходов до сбора урожая, составляющим приблизительно 105–115 дней. Характеризуется продолжительным периодом плодоношения, позволяющим собирать урожай до наступления осенних заморозков.

Описание плодов

Несмотря на компактность куста, растение отличается высокой урожайностью, формируя плоды массой от 100 до 300 граммов. Особого внимания заслуживает внешний вид плодов, которые своей формой и окраской напоминают ржавое сердце.

Вкусовые качества томатов оцениваются как выдающиеся. Эксперты отмечают медовый вкус с деликатными цветочными оттенками.

Сорт обладает устойчивостью к основным заболеваниям и вредителям.

Ранее мы рассказали о сорте огурцов «Журавленок».

Автор:
Ксения Давыдова
Новости Петербурга
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