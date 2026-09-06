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Беру по 10 банок - и не жалею: лучшие марки тушенки из говядины - мясо нежнее сливочного масла

Опубликовано: 6 сентября 2026 00:30
 Проверено редакцией
Беру по 10 банок - и не жалею: лучшие марки тушенки из говядины - мясо нежнее сливочного масла
Беру по 10 банок - и не жалею: лучшие марки тушенки из говядины - мясо нежнее сливочного масла
Городовой ру
Названы лучшие марки тушенки, которые можно взять без опаски

Хорошая тушёнка — это спасательный круг для любого человека. Она выручает после тяжёлого дня, спасает в походе или на даче. Но прилавки забиты банками, внутри которых вместо мяса — студень с жилами и ароматизаторами. Эксперты и шеф-повара выработали правила выбора и назвали бренды, которым можно доверять.

Десять проверенных марок: «Гродфуд», «Барс», «Совок», Йошкар-Олинский мясокомбинат, «Вкусвилл», «Микоян», «Слонимский мясокомбинат», «ОМКК», «Кронидов», Березовский мясоконсервный комбинат. Все они отличаются честным составом, волокнистым мясом, отсутствием хрящей и искусственных добавок.

Как выбрать тушёнку: советы шеф-повара

Придерживайтесь следующих правил:

  1. Ищите производителя из животноводческих регионов — Алтай, Башкортостан, Оренбуржье.
  2. На этикетке должен быть ГОСТ 32125-2013, а не ТУ.
  3. Название строго «Говядина тушёная» — без приставок «Дачная» или «По-домашнему».
  4. Состав короткий: говядина, лук, соль, перец, лавровый лист. Без сои и крахмала.
  5. Банка без вмятин, ржавчины и вздутий. Дата выдавленная, не краской.

Что в итоге

Качественная тушёнка — вопрос внимательности, а не везения. Читайте этикетки, проверяйте упаковку — и даже в походе у вас будет полноценное мясное блюдо.

Отзывы пользователей

Алексей Смирнов, 45 лет, Москва: «Брал "Барс" на рыбалку — внутри реальные куски, а не каша. Рекомендую».

Елена Михайловна, домохозяйка 38 лет, Краснодар: «Попробовала "Гродфуд" — открыла, а там мясо волокно к волокну. Суп получился как из свежей говядины. Теперь только их».

Ранее "Городовой" сообщал о лучших брендах кофе.

Автор:
Алина Владимирова
Новости Петербурга
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