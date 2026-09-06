Рубаха-парень или себе на уме: выберите кресло по душе и узнайте, скрытный ли вы человек

Насколько вы открыты миру и людям - покажет быстрый тест

Иногда кажется, что человек полностью открыт, а на деле он хранит уйму секретов. И наоборот: тот, кто говорит мало, может оказаться самым искренним и простым в общении. Понять, кто перед вами, поможет простой психологический тест. Выберите кресло, которое привлекло ваш взгляд первым, и узнайте, скрытный ли вы человек.

Кресло No 1 — «Мягкое и уютное»

Это кресло выглядит максимально комфортно: глубокое сиденье, мягкие подлокотники, уютная обивка. Оно словно приглашает расслабиться и раствориться в его объятиях.

Вы открыты к диалогу, легко делитесь мыслями и чувствами, не любите недосказанности. Друзья знают, что к вам можно прийти в любое время, и вы всегда выслушаете. Вы не играете в таинственность и считаете, что честность — лучшая основа для любых отношений.

Иногда ваша прямота может смущать или даже ранить, но вы никогда не делаете этого со зла. Вы живёте по принципу «что на уме, то на языке», и это привлекает к вас людей. Однако иногда вам стоит научиться держать паузу и не выкладывать всё о себе первому встречному.

Кресло No 2 — «Классическое и строгое»

Это кресло с чёткими линиями, высокой спинкой и сдержанным дизайном. Оно выглядит респектабельно, но не приглашает к долгим посиделкам. Оно скорее для дела, чем для отдыха.

Вы не скрытный в негативном смысле, но очень избирательны в общении. Вы не рассказываете о себе всё подряд, а делитесь информацией дозированно и только с теми, кому действительно доверяете. Вас сложно «раскусить» с первого раза, и это многих интригует.

Вы умеете хранить не только свои, но и чужие секреты, и люди это ценят. Однако иногда ваша закрытость может восприниматься как холодность. Помните: полное молчание тоже не способствует близости. Иногда стоит приоткрывать дверь, чтобы другие могли войти.

Кресло No 3 — «Необычное и креативное»

Это кресло выделяется: нестандартная форма, яркий цвет, необычная фактура. Оно привлекает внимание и говорит о том, что его владелец не боится экспериментов и не следует за толпой.

Вы умеете быть открытым, когда это уместно, и держать дистанцию, когда этого требует ситуация. Вы чувствуете людей и знаете, кому можно довериться, а с кем лучше быть настороже.

Ваша скрытность — не защита, а инструмент. Вы не боитесь показывать себя, но только тем, кто этого достоин. Вы умеете быть душой компании, но при этом оставаться загадкой. Это делает вас интересным собеседником и надёжным другом.

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