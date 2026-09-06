Зимнюю резину выбираю не по протектору: ищу на боковине 4 цифры — сразу ясно, свежая резина или годами пылилась на складе

Как DOT-код помогает выбрать шины

Опытные водители выбирают шины не по протектору. В четырёхзначном овале на боковине зашифрована дата производства шины. Она же - DOT-код. Первые две цифры — неделя, вторые — год. Этот код помогает отличить свежую резину от той, что годами лежала на складе.

Как узнать возраст шины

На боковой поверхности каждой покрышки есть небольшой овальный штамп с четырьмя цифрами, пишет usolie. Например, маркировка 1224 означает, что шина произведена на 12-й неделе 2024 года — то есть примерно в марте. 3525 — 35-я неделя 2025 года.

Стоит проверить код на всех четырёх шинах: даты могут различаться, если комплект собран из разных партий.

Почему возраст важнее внешнего вида

Шина может быть абсолютно новой, ни разу не касаться асфальта, но со временем её свойства всё равно меняются. Производители рекомендуют относиться с осторожностью к покрышкам старше пяти лет: резина теряет эластичность, ухудшается сцепление. Глубокий протектор не гарантирует свежесть.

Кроме даты, важно учитывать условия хранения. Шины портятся от солнца и влаги. Если дата подозрительно старая, стоит внимательнее отнестись к покупке.

Дата не отменяет проверки других параметров: размер должен соответствовать машине, индексы нагрузки и скорости — требованиям производителя. Для зимней резины минимальная остаточная глубина протектора — 4 мм.

Как определить, что шина старая, до покупки?

Автоэксперт дает советы, на что обратить внимание при покупке резины.

"При осмотре новой резины обратите внимание на DOT-маркировку. Визуально осмотрите боковины и дренажные канавки на предмет трещин и неравномерностей. Сравните коды выпуска на всех четырёх шинах: расхождения могут указывать на сборку из разных партий. Немаловажны и органолептические признаки: характерный запах резины, её упругость при нажатии, отсутствие вмятин или следов деформации. Если что-то настораживает — лучше отказаться от покупки".

Вывод

При выборе комплекта первым делом найдите на боковине четырёхзначный овал. Несколько секунд на расшифровку — и вы уже знаете, перед вами действительно свежая резина или залежавшийся складской остаток.

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