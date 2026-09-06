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«Не понимаю этого решения»: Сергей Семак разнёс судейство после поражения от ЦСКА

Опубликовано: 6 сентября 2026 10:24
 Проверено редакцией
«Не понимаю этого решения»: Сергей Семак разнёс судейство после поражения от ЦСКА
«Не понимаю этого решения»: Сергей Семак разнёс судейство после поражения от ЦСКА
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Семак высказался после матча.

Петербуржский «Зенит» уступил ЦСКА со счётом 1:2 в матче 7-го тура РПЛ. Но главным событием вечера стали не столько забитые мячи, сколько эмоции главного тренера хозяев Сергея Семака.

Наставник сине-бело-голубых остался в полном шоке от решений арбитров.

Двойные стандарты в штрафной

Главный поводы для гнева Семака — два очень похожих эпизода, которые судья Андрей Прокопов оценил абсолютно по-разному.

В первом тайме игрок «Зенита» Александр Соболев задел локтем по лицу защитника армейцев. Решение судьи: пенальти в ворота петербуржцев.

В самом конце матча история повторилась, но уже в штрафной ЦСКА. Защитник гостей Матеус Рейс ударил того же Соболева рукой по лицу. Однако на этот раз свисток арбитра промолчал.

Семак после игры закипел. Он прямо спросил: почему за одинаковые фолы дают разные наказания? По мнению тренера, логики в этом решении нет никакой.

"Я думаю, конечно, судейский департамент найдет кучу причин, но вот мы с вами, здравомыслящие люди, можем ответить на этот вопрос? У меня ответа нет, не понимаю этого решения", - передает слова Семака на пресс-конференции РИА Новости.

Стычка на бровке и непонятная карточка

Эмоции закипели ещё в начале встречи. На 7-й минуте мяч ушёл в аут, и Семак забрал его себе. Защитник ЦСКА Жоао Виктор подбежал и попытался вырвать мяч из рук тренера, завязалась толкатня.

В конфликт тут же вмешались игроки и запасные обоих клубов. После этого Семак неожиданно ушёл под трибуны и вернулся только через 10 минут.

Судья наказал тренера «Зенита» жёлтой карточкой. Семак искренне удивился. По его словам, он просто держит мяч, а соперник сам подбегает и толкает его. За что карточка — тренер так и не понял.

Почему этот матч стал особенным

Сергей Семак обычно ведёт себя на бровке очень спокойно. Его эмоциональные вспышки и тем более уход в раздевалку во время игры — редчайшее событие.

Поражение от ЦСКА спутало карты «Зениту» в гонке за лидерство, а работа судейской бригады снова стала главной темой для обсуждений во всём российском футболе.

Ранее «Городовой» рассказывал, что «Зенит» потерял ключевого игрока.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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